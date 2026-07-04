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استاندار خراسان جنوبی: درخواستها و مشکلات مردمی در حوزههای مسکن، اشتغال، خدمات زیربنایی، بهزیستی، آبخیزداری و تسهیلات بررسی و دستورات لازم برای پیگیری و رفع آنها صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار در نشست پاسخگویی سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) گفت: در این نشست، موضوع تعیین تکلیف خانههای مخروبه پشت باغ رحیمآباد و مشکل گاز رسانی به ساکنان این منطقه مطرح شد که مقرر شد با تشکیل جلسهای تخصصی، این موضوع تا هفته آینده تعیین تکلیف شود.
هاشمی افزود: مشکلات آبخیزداری در منطقه ماخونیک شهرستان درمیان و هدایت روانآبها به سمت افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاههای مسئول موضوع را به صورت کارشناسی پیگیری کنند.
وی گفت: در ادامه، درخواست نماینده ۱۸۰ خانوار حاجیآباد درباره نبود آب و برق در اراضی خارج از محدوده قانونی مطرح شد که اعلام شد پس از تعیین تکلیف وضعیت اراضی، ارائه خدمات زیربنایی امکانپذیر خواهد بود.
نبود زمین مناسب برای احداث نیروگاههای خورشیدی در محدوده بیرجند، مشکلات کانالهای آب در انتهای خیابان توحید و نیایش، طولانی شدن روند واگذاری زمین به متقاضیان ثبتنامی سال ۱۴۰۲، درخواست استمهال تسهیلات شرکت تعاونی فعال در حوزه صفحههای خورشیدی، پیگیری پرداخت وامهای قرضالحسنه، مشکلات ثبتنام طرحهای مسکن و درخواست اشتغال نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
در پایان، استاندار خراسان جنوبی با صدور دستورات لازم، بر پیگیری جدی مطالبات مطرحشده از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به درخواستهای مردم شد.