پیش‌بینی آرامش نسبی جو و دریا و شرجی هوا برای بوشهر

هواشناسی استان بوشهر پیش‌بینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا روز یک‌شنبه به‌نسبت آرام است و رطوبت هوا نیز همچنان تا حدودی بالا خواهد بود.