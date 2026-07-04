پیشبینی آرامش نسبی جو و دریا و شرجی هوا برای بوشهر
هواشناسی استان بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا روز یکشنبه بهنسبت آرام است و رطوبت هوا نیز همچنان تا حدودی بالا خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشبینی هواشناسی، تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی استان بهنسبتا آرام خواهد بود و پدیده غالب در این مدت، رطوبت بهنسبت بالا، غبار محلی، وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی است.
علیرضا بهادری افزود: دمای هوای استان در شبانهروز گذشته بین ۴۰ تا ۴۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده و حداکثر رطوبت و شرجی هوا نیز ۶۵ درصد ثبت شده است که نشاندهنده تداوم هوای گرم در سطح استان است.
وی گفت: از ظهر دوشنبه با افزایش سرعت وزش باد، پیشبینی میشود سواحل و فراساحل استان بهتناوب مواج شود که لازم است تدابیر لازم برای فعالیتهای دریایی اتخاذ شود.
کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را متغیر، بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ و در برخی ساعتها تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا در سواحل استان بین ۳۰ تا ۹۰، گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
بهادری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۳۱ دقیقه بامداد، جزر اول ۰۴:۲۳، مد دوم ۱۱:۰۳ و جزر دوم دریا ساعت ۱۸:۳۳ دقیقه خواهد بود.