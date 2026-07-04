به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ شریف با اشاره به دریافت خبری در خصوص احتکار چای در یکی از انبار‌های یک کارخانه چای در حاشیه شهرستان لاهیجان گفت: پس از اطمینان از صحت خبر، ماموران پلیس آگاهی شهرستان پس از هماهنگی قضائی و به همراه نماینده اداره صمت، تعزیرات و جهاد کشاورزی به محل اعزام و در بازرسی از این انبار ۳۰ تن چای خشک ایرانی احتکار شده که در سامانه ثبت نشده بود را کشف کردند.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه متهم ۵۷ ساله با تشکیل پرونده تحویل اداره تعزیرات حکومتی شد، افزود: کارشناسان ارزش چای کشف شده را ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کردند.

وی با بیان اینکه احتکار کالای‌های اساسی ضمن لطمه زدن به چرخه تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.