بدرقه زائران وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی از قلب البرز
همزمان با برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، موکب خدمترسانی به زائران در ایستگاه مترو گلشهر کرج با حضور داوطلبان از اقشار مختلف مردم برپا شد؛ موکبی که از چند روز پیش با تلاش خادمان مردمی آماده خدمت به زائران شده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
همزمان با اعزام زائران به مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، موکب خدمترسانی در ایستگاه مترو گلشهر کرج با مشارکت خادمان مردمی فعالیت خود را آغاز کرد. این موکب با هدف پذیرایی، راهنمایی و ارائه خدمات به زائرانی که راهی تهران بودند، از چند روز قبل با برنامهریزی و تلاش شبانهروزی نیروهای داوطلب آمادهسازی شد.
در این موکب، اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، دانشجو، کارگر، بازاری، بانوان و نوجوانان، دوشادوش یکدیگر برای خدمت به زائران حضور یافتند و با توزیع اقلام پذیرایی و ایجاد فضایی صمیمی، سهمی در بدرقه عاشقان رهبر شهید انقلاب ایفا کردند.
در حاشیه این مراسم، از خادمان موکب پرسیده شد که آیا دوست داشتند خود نیز در مراسم وداع تهران حضور داشته باشند؟ پاسخها، سرشار از احساس و دلدادگی بود. بسیاری میگفتند اگرچه آرزو داشتند در مراسم حضور یابند، اما خدمت به زائران را توفیقی بزرگ و ادای دینی به رهبر شهید انقلاب میدانند و باور دارند که خدمت به عاشقان، خود نوعی حضور در این بدرقه تاریخی است.
فضای مترو گلشهر در ساعات اعزام زائران، آمیخته با اشک، دعا و بدرقه بود؛ جایی که خادمان مردمی با تمام توان تلاش کردند تا مسیر سفر زائران با آرامش و تکریم همراه باشد و جلوهای دیگر از همدلی و مشارکت مردمی را به نمایش بگذارند.