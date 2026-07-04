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وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل ستاد مرکزی و بسیج تمامی ظرفیتهای سازمانهای تابعه و ادارات کل استانهای میزبان، اقدامات گسترده و منسجمی را برای میزبانی شایسته از زائران و شرکتکنندگان در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر «قائد شهید» اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی برنامهریزی برای برگزاری باشکوه آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تدوین دستورالعملهای اجرایی و مدیریت «مرکز مقاومت بسیج وزارت کار»، تمامی توان عملیاتی، پشتیبانی و رفاهی خود را برای خدمترسانی به زائران بهکار گرفت.
بر اساس این گزارش، وزارت کار با احصای نیازهای اجرایی و مشارکت فعال تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اقدام به برپایی مواکب، فضاسازی محیطی و آمادهسازی اماکن رفاهی کرد. ستاد مرکزی این وزارتخانه نیز با برگزاری نشستهای تخصصی و ابلاغ مصوبات اجرایی به سازمانهای تابعه و ادارات کل استانهای تهران، قم و خراسان رضوی، زمینه اجرای منسجم برنامهها را فراهم ساخت. در همین راستا، رؤسای ستادهای استانی منصوب و نماینده تامالاختیار وزارتخانه به ستاد ملی آیین وداع و تشییع معرفی شد تا تمامی فرآیندها با هماهنگی حداکثری صورت پذیرد.
تدارک خدمات رفاهی و درمانی برای زائران
یکی از محورهای اصلی فعالیت این وزارتخانه، بهرهگیری از اماکن تحت اختیار برای اسکان زائران، بهویژه جامعه بزرگ کار و تولید بوده است. همچنین در بخش پشتیبانی، اقداماتی نظیر صدور مجوزهای تردد عوامل اجرایی، تجهیز محلهای استراحت و هماهنگی جهت ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران در دستور کار قرار گرفت تا فضای مناسبی برای حضور پرشور مردم فراهم شود. این عملیات گسترده با مشارکت فعال واحدهای ستادی، سازمانهای تابعه و ادارات کل میزبان به انجام رسید و تمامی ظرفیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مطلوب مأموریتهای محوله و خدمترسانی شایسته به عزاداران به کار گرفته شد.