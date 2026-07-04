وزیر علوم در حاشیه مراسم وداع با رهبر شهید گفت: برای جامعه دانشگاهی این فقدان جانسوز علاوه بر از دست دادن یک رهبر سیاسی؛ فقدان معلّمی فرزانه و حکیمی ژرف‌نگر است که دانشگاه را نه صرفاً مجموعه‌ای از سازه‌ها، کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها، بلکه «قلب تپنده و پیشران آینده ایران» می‌دانست.

در منظومه فکری و سیره عملی رهبری، دانشگاه «کارخانه انسان‌سازی» بود

در منظومه فکری و سیره عملی رهبری، دانشگاه «کارخانه انسان‌سازی» بود

به گزارش خبرگزارش صدا و سیما؛ سیمایی صراف افزود: در منظومه فکری و سیره عملی رهبری، دانشگاه «کارخانه انسان‌سازی» بود.

وی گفت: رهبر شهید براین حقیقت قرآنی و روایی تأکید داشت که علم منقطع از عمل و نیاز جامعه، راه به مقصد نمی‌برد و ارزشمندی علم با سودمندی گره خورده است.

وزیر علوم افزود: اگر قرار است این وداع شکوهمند برای جامعه دانشگاهی معنایی فراتر از یک سوگ ملّی داشته باشد، آن معنا چیزی جز تجدید قوا برای مرجعیت علمی و جهش علمی و تعهّد به مسئولیت اجتماعی دانشگاه نیست؛ و جامعه دانشگاهی باید نشان دهد که دانشگاه نهادی مسئولیت‌پذیر در قبال سرنوشت کشور، رفاه مردم و آینده نسل‌های فرداست.