مراسم وداع با آقای شهید ایران، امام سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب، از ساعاتی پیش با حضور خیل عاشقانِ آن روحِ سفرکرده در مصلای امام خمینی تهران در حال برگزاریست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فضای مصلای امام خمینی (ره) تهران از نخستین ساعات بامداد، رنگ و بوی وداعی تاریخی به خود گرفته است.

سیل عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی از اقصی نقاط کشور با چشمانی اشکبار و دل‌هایی آکنده از اندوه، در صحن‌ها و شبستان‌های مصلا گرد آمده‌اند تا آخرین بدرقه را با رهبر شهید انقلاب اسلامی به جای آورند.

پرچم‌های عزا، نوای قرآن و مرثیه، نظم مثال‌زدنی جمعیت و آمادگی کامل نیرو‌های اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی، صحنه‌ای باشکوه و ماندگار از همبستگی ملی و قدرشناسی مردم، رقم زده است.

همۀ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین تاریخی، از ساماندهی مسیر‌های ورود و خروج تا استقرار گسترده نیرو‌های خدمت‌رسان و امکانات رفاهی و درمانی، فراهم شده تا میلیون‌ها سوگوار بتوانند در امنیت و آرامش، در مراسم وداع با آن شخصیت تاریخ‌ساز حضور یابند.

اکنون مصلا، روایتگر حماسه‌ای از عشق، وفاداری و بدرقه مردی است که نامش در حافظه تاریخ ایران و جهان اسلام ماندگار خواهد ماند.