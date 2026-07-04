عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است که اجرای صحیح آن می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باشد.

تسهیل صدور مجوزها، کلید جذب سرمایه و رونق کسب‌وکار است

تسهیل صدور مجوزها، کلید جذب سرمایه و رونق کسب‌وکار است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد انارکی گفت: قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است که اجرای صحیح آن می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باشد، اما انجام این مهم عزم و اراده دولت را می‌طلبد.

وی افزود: بسیاری از فرآیند‌های پیچیده و زمان‌بر اداری برای دریافت مجوز‌های کسب‌وکار باید حذف شود تا زمینه کسب و کار و اشتغال در جامعه فراهم گردد.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: با اجرای دقیق این قانون، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید شده و هزینه و زمان آغاز فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد؛ بنابراین می‌طلبد همه ارگان‌ها و سازمان‌ها متولی نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا زمینه برای حل مشکلات اقتصادی فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تعداد بنگاه‌های تولیدی می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی و تقویت صادرات غیرنفتی و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کمک کند.