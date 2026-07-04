استاندار خوزستان، رهبر شهید را شخصیتی فرزانه و دارای راهبردی مقتدر توصیف کرد که با تکیه بر منظومه فکری خدامحوری و ترویج فرهنگ خودباوری ملی، مسیر تمدن‌سازی و عزت ایرانیان را ترسیم کرد.

تقویت شخصیت ملی و اقتدار ایرانیان، راهبرد اصلی رهبر شهید انقلاب

تقویت شخصیت ملی و اقتدار ایرانیان، راهبرد اصلی رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در تبیین مختصات فکری و رفتاری رهبر شهید، بر نظم بی‌نظیر هندسه فکری و محوریت «خدامحوری» در منظومه اعتقادی رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی رهبر شهید گفت: ایشان در برابر خداوند بسیار خاضع و در مقابل مردم با عطوفت، شفقت و نگاهی پدرانه رفتار می‌کردند که این امر منجر به برقراری یک پیوند عاطفی عمیق میان ایشان و ملت شده بود.

وی افزود: همین شخصیت والا که در مقابل مردم مهربان بود در مواجهه با مستکبران بسیار باصلابت، شجاع و مقاوم ظاهر می‌شد که این مقاومت بر پایه خودباوری ملی و اعتقادی استوار بود.

موالی‌زاده با اشاره به راهبرد اصلی رهبر شهید در تقویت شخصیت ملی ایرانیان اظهار کرد: ایشان همواره بر بازگشت ایرانیان به هویت تمدنی خود تاکید داشتند و تلاش کردند تا فرهنگ «اتکا به خویشتن» را ترویج کنند.

وی تصریح کرد: نگاه ایشان به توانمندی جوانان و ترویج شعار «ما می‌توانیم» به یک فرهنگ عمومی تبدیل شد که دستاورد‌های علمی امروز کشور در حوزه‌های دانش‌های نو و انرژی هسته‌ای، گواهی بر این باور است.

استاندار خوزستان همچنین به رویکرد فراقومیتی و فراجناحی رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان بر انسجام ملی و توجه به تمامی آحاد کشور از جمله ظرفیت‌های بانوان در عرصه‌های علمی و مدیریتی تاکید داشتند.

موالی زاده خاطرنشان کرد: نگاه ایشان به مقوله‌هایی نظیر ادبیات، فرهنگ و خانواده، نشان‌دهنده عمق و جامعیت اندیشه رهبر شهید است.

وی در ادامه با توصیف ویژگی‌های مدیریتی رهبر شهید، از دقت، سنجیده‌گویی و نگاه راهبردی ایشان در حکمرانی یاد کرد و افزود: ما رهبر شهید را به عنوان یک استراتژیست در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و مدیریت با نگاهی بلندمدت می‌شناسیم که همواره به دنبال تشکیل یک امت واحده و اسلامی قدرتمند بود.

موالی‌زاده با اشاره به جنبه‌های عاطفی و مبارزاتی ایشان گفت: شخصیت جامع‌الاطراف ایشان در پیوند میان علم، فقه، شجاعت و عاطفه تجلی یافته بود. امروز که ملت ایران در سوگ این رهبر بزرگ است، باید بدانیم که این سوگ با تکیه بر ارزش‌های ایشان به یک حماسه تبدیل شده است.