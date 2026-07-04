به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «یک روایت معتبر درباره کودتای نوژه» به قلم قاسم شهریاری، اثری مستند که به بازخوانی یکی از مهم‌ترین رخداد‌های امنیتی سال‌های آغازین پس از انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد در

کودتای نوژه که با نام «کودتای نقاب» نیز شناخته می‌شود، طرحی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود که در تیرماه سال ۱۳۵۹ کشف و خنثی شد. این طرح بنا داشت با استفاده از بخشی از نیرو‌های نظامی، به‌ویژه در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان، مراکز حساس در تهران و برخی شهر‌های دیگر را هدف قرار دهد.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده در آن زمان، این شبکه پیش از اجرای عملیات شناسایی شد و تعدادی از عوامل آن بازداشت شدند. این رویداد از نخستین چالش‌های امنیتی جدی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب به شمار می‌رود و بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای آن دوره داشت.

کتاب «یک روایت معتبر درباره کودتای نوژه» تلاشی برای بازسازی مستند این رویداد تاریخی است که به تازگی روانه بازار کتاب مشهد شده است.

قاسم شهریاری نویسنده اثر با بهره‌گیری از اسناد، بازجویی‌ها، خاطرات دست‌اندرکاران و روایت‌های موجود، سعی کرده ابعاد مختلف این طرح را بررسی کرده و به شبکه ارتباطی و لایه‌های پنهان آن بپردازد و نشان دهد که این رویداد صرفاً یک اقدام نظامی شکست‌خورده نبود، بلکه شبکه‌ای پیچیده با پیوند‌های داخلی و فرامرزی در پشت آن قرار داشت.

از ویژگی‌های شاخص این اثر، استفاده از تصاویر و اسناد آرشیوی کمتر دیده‌شده است؛ از جمله عکس افراد مرتبط با پرونده، مکاتبات، نقشه‌ها و تصاویر مربوط به پایگاه نوژه و روند کشف شبکه کودتا که به مستندسازی روایت کمک کرده است.

«یک روایت معتبر درباره کودتای نوژه» می‌کوشد با رویکردی مستند و پژوهشی، تصویری روشن‌تر از یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران ارائه دهد.

این کتاب با مشاوره و نظارت علمی علیرضا ظفر، و طراحی گرافیکی حمید قدسی با ویراستاری یوسف بینا در انتشارات به نشر منتشر شده است.