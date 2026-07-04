آمادگی اصناف و بازاریان ورامین برای میزبانی از زائران رهبر شهید انقلاب

تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان شهرستان ورامین همپای دیگر قشرهای مردم آماده پذیرایی از زائران و شرکت کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند.