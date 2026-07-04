آمادگی اصناف و بازاریان ورامین برای میزبانی از زائران رهبر شهید انقلاب
تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان شهرستان ورامین همپای دیگر قشرهای مردم آماده پذیرایی از زائران و شرکت کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
تاکنون حدود ۴۰ هزار بسته صبحانه برای پذیرایی از هموطنان یزدی که قرار است صبح فردا به ورامین برسند از طرف کسبه و اصناف تهیه شده است.
همچنین یکصدو ده محل اقامت موقت برای این افراد در نظر گرفته شده است.
صبح یکشنبه، مردم ورامین میزبان هزاران نفر از اهالی استان یزد برای حضور در مراسم وداع و تشییع امام شهیدمان هستند.