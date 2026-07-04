به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه «طبیب امت»، از ساعت ۱۸ تا ۱۹ زنده از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این ویژه‌برنامه، ضمن انعکاس حال و هوای مراسم، ابعاد مختلف شخصیت و خدمات رهبر شهید با حضور کارشناسان و مهمانان نظام سلامت مورد بررسی قرار می گیرد.

این ویژه‌برنامه با اجرای زهرا شاهین‌فر و تهیه‌کنندگی علی صادقی، تا جمعه ۱۹ تیر پخش می شود.

دومین قسمت ویژه‌برنامه زنده «امین ایران» همزمان با مراسم وداع رهبر شهید، امروز با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و خانواده معظم شهدا از شبکه نسیم پخش می‌شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی پرهام عمرانی و با اجرای هدیه بیدی، محمدرضا محبی و علی زرگر، میزبان جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و خانواده معظم شهدا خواهد بود.

در این قسمت، آزاده آل‌ایوب (خاله نرگس)، مجری و فعال حوزه کودک، حلما احمدی، فرزند شهید، فرشید نوابی، بازیگر، امیر قمیشی، تهیه‌کننده و جمعی دیگر از مهمانان، با حضور در استودیوی برنامه، از دیدارها، همراهی‌ها و خاطرات خود از شهید امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سخن خواهند گفت.