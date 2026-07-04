پخش زنده
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ویژهبرنامههای «طبیب امت» از شبکه سلامت و «امین ایران» از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «طبیب امت»، از ساعت ۱۸ تا ۱۹ زنده از شبکه سلامت پخش میشود.
در این ویژهبرنامه، ضمن انعکاس حال و هوای مراسم، ابعاد مختلف شخصیت و خدمات رهبر شهید با حضور کارشناسان و مهمانان نظام سلامت مورد بررسی قرار می گیرد.
این ویژهبرنامه با اجرای زهرا شاهینفر و تهیهکنندگی علی صادقی، تا جمعه ۱۹ تیر پخش می شود.
دومین قسمت ویژهبرنامه زنده «امین ایران» همزمان با مراسم وداع رهبر شهید، امروز با حضور جمعی از چهرههای فرهنگی، هنری و خانواده معظم شهدا از شبکه نسیم پخش میشود.
این برنامه به تهیهکنندگی پرهام عمرانی و با اجرای هدیه بیدی، محمدرضا محبی و علی زرگر، میزبان جمعی از چهرههای فرهنگی، هنری و خانواده معظم شهدا خواهد بود.
در این قسمت، آزاده آلایوب (خاله نرگس)، مجری و فعال حوزه کودک، حلما احمدی، فرزند شهید، فرشید نوابی، بازیگر، امیر قمیشی، تهیهکننده و جمعی دیگر از مهمانان، با حضور در استودیوی برنامه، از دیدارها، همراهیها و خاطرات خود از شهید امت، حضرت آیتالله خامنهای، سخن خواهند گفت.