۲۱۵ اکیپ نظارت دامپزشکی با هدف تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت عمومی در مراسم بدرقه رهبر شهید، در مشهد مستقر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت:این تیم ها شامل ۹۱ تیم ثابت در نقاط استراتژیک شهر و ۱۲۴ تیم سیار هستند که در قالب سه شیفت کاری و شبانه‌روزی بر حسن اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی نظارت می‌کنند.

محمود جوادی نژاداظهار کرد:در ایام مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد، ترکیبی از نیرو‌های متخصص شامل ۱۶۵ دامپزشک، ۲۲۷ بازرس بهداشت گوشت و ۷۵ ناظر شرعی مشارکت دارند تا علاوه بر تضمین سلامت و کیفیت محصولات بر رعایت موازین شرعی نیز نظارت دقیق صورت گیرد

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی ضمن تاکید بر آماده باش همه جانبه این اداره کل همزمان با روز‌های تشییع و تدفین رهبر شهید امت، گفت: تمامی این تدابیر با رویکرد پیشگیرانه در برابر تخلفات احتمالی و همچنین مقابله با تهدیدات احتمالی زیستی (بیوتروریسم) اتخاذ شده است.

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