به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، محمدعلیزاده رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان البرز با بیان اینکه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه ابزارهای نوین مالی، محور اصلی فعالیت این صندوق در پنج سال اخیر بوده است گفت: ۹۶ درصد مخاطبان صندوق پژوهش و فناوری البرز شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و چهار درصد مابقی نیز در مرحله دانش بنیان شدن قرار دارند.

وی به رشد ۵۰ برابری سرمایه صندوق پژوهش و فناوری البرز در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: سرمایه صندوق از ۱۰۰ میلیارد ریال در زمان تأسیس به ۱۲هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: تاکنون نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر شده و سقف اعتبار صندوق برای صدور ضمانت‌نامه به حدود ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه و راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی به‌منظور توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری استان در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ شرکت از خدمات صندوق بهره‌مند شده‌اند و ۹۶ درصد مشتریان این مجموعه را شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل می‌دهند.درکشور ۹۱ صندوق فعال هستند که از نظر سرمایه استان البرز دومین صندوق پژوهش ونوآوری کشور است.

محمدعلیزاده بابیان اینکه افزایش چشمگیر سرمایه، به بزرگ‌ترین صندوق پژوهش و فناوری خصوصی کشور تبدیل شده است افزود: صندوق پژوهش و فناوری البرز با ارائه خدماتی از جمله تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و حمایت از تجاری‌سازی فناوری، تلاش کرده مسیر رشد شرکت‌های فناور را هموار کند. همچنین اجرای طرح‌های نوآورانه برای تأمین مواد اولیه و توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان از جمله اقدامات شاخص این صندوق بوده است.

علیرضا باباخان، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری البرز، نیزبا ارائه گزارشی از عملکرد چهار ساله صندوق اظهار کرد: باباخان با اشاره به راه‌اندازی مراکز توسعه و تولید قراردادی در حوزه‌های صنایع غذایی، زیستی، برق و انرژی و ساختمان گفت: این مراکز به صاحبان ایده و استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند تا در مدت کوتاهی وارد مرحله تولید شده و از خدمات مالی و سرمایه‌گذاری صندوق استفاده کنند.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری صندوق در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، گیاهان دارویی، تجهیزات ورزشی و قطعه‌سازی خبر داد و افزود: هدف ما حمایت از زنجیره کامل تولید، از شکل‌گیری ایده تا تجاری‌سازی و حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی است.

وی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را مأموریت اصلی صندوق عنوان کرد و گفت: تعامل با صندوق‌های پژوهش و فناوری، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه تسهیل فرآیندهای مالی و افزایش توان رقابتی شرکت‌های فناور را فراهم کرده است.