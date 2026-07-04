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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: دو شرکت خارجی در سه ماهه اول سالجاری مجوز فعالیت سرمایه گذاری به میزان ۲/۶ میلیون دلار را از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی با بیان اینکه حوزه فعالیت شرکتهای خارجی یاد شده صنعت است اظهار داشت: مجوز فعالیت این طرحها در شهرستان یزد میباشد.
وی گفت: پروژههای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در قالب مشارکت با سرمایهگذاران یزدی اجرایی خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: میزان سرمایه وارده به استان در سه ماه اول سال جاری حدود دو میلیون دلار میباشد.