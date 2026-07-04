دو شرکت خارجی مجوز فعالیت در استان یزد را دریافت کردند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: دو شرکت خارجی در سه ماهه اول سالجاری مجوز فعالیت سرمایه گذاری به میزان ۲/۶ میلیون دلار را از سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دریافت کردند.