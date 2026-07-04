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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی، از خرید تضمینی ۱۲ هزار و ۹۴۲ تن گندم از کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: تاکنون گندم خریداریشده ارزشی بالغ بر ۶۴۰ میلیارد تومان داشته است.
سیدعلی حسینینسب با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون ۱۳۸ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران، معادل ۲۲ درصد از کل مطالبات، به حساب کشاورزان واریز شده و پرداخت مابقی نیز پس از تأمین اعتبار از سوی دولت انجام خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد مراکز خرید استان افزود: از مجموع گندم خریداریشده، ۱۱ هزار و ۷۲۱ تن توسط مراکز خرید مباشر و هزار و ۲۲۱ تن نیز از سوی مرکز خرید ملکی دریافت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به میزان خرید در شهرستانهای استان گفت: شهرستان بشرویه با خرید ۲ هزار و ۹۹۹ تن گندم، بیشترین میزان خرید تضمینی را در بین شهرستانهای خراسان جنوبی به خود اختصاص داده است که نشاندهنده ظرفیت مطلوب این شهرستان در تولید گندم است.
حسینینسب با قدردانی از تلاش گندمکاران، عوامل مراکز خرید و دستگاههای همکار، افزود: ادارهکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی با تمام توان در راستای خرید سریع، دقیق و مطلوب محصول کشاورزان و پیگیری پرداخت بهموقع مطالبات آنان تلاش خواهد کرد.