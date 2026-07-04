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رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در یاداشتی با عنوان «آموزش و پرورش در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب» گفت:در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، مردم نه یک عنصر حاشیهای در اداره کشور، بلکه مهمترین رکن پیشرفت، اقتدار و تداوم انقلاب اسلامی به شمار میآیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش مجموعهای از یادداشتها، دلنوشتهها و خاطرات اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش را با عنوان « آموزش و پرورش در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب» منتشر میکند.
یادداشت حمیدرضا خانمحمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به شرح ذیل است.
به نام خدا
مردم در اندیشه رهبر شهید انقلاب ؛ از مردمباوری تا تمدنسازی پیشران تحول
در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، مردم نه یک عنصر حاشیهای در اداره کشور، بلکه مهمترین رکن پیشرفت، اقتدار و تداوم انقلاب اسلامی به شمار میآیند. ایشان در طول سالهای زعامت خویش، همواره بر این حقیقت تأکید داشتهاند که راز ماندگاری و بالندگی انقلاب اسلامی، اتکای آن به مردم و حضور آگاهانه، مؤمنانه و مسئولانه آحاد جامعه در عرصههای مختلف است. از نگاه رهبر شهید انقلاب، مردم صاحبان اصلی کشور و سرمایهای بیبدیل هستند که هرگاه به میدان آمدهاند، بزرگترین دستاوردها رقم خورد و دشوارترین موانع از پیش روی کشور برداشته شده است.
نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی بهخوبی نشان میدهد که پیروزی انقلاب، تثبیت نظام جمهوری اسلامی، عبور از بحرانهای گوناگون، دفاع مقدس، بازسازی کشور و دستیابی به پیشرفتهای علمی و فناوری، همگی مرهون حضور و مشارکت مردم بوده است. این تجربه تاریخی، یکی از مهمترین پایههای نظری مردمباوری در اندیشه رهبر شهید امت را تشکیل داده است. ایشان معتقد بودند هیچ قدرتی نمیتواند جایگزین اراده و انگیزه مردم شود و هر برنامهای که از ظرفیتهای مردمی غفلت کند، دیر یا زود با رکود و ناکامی مواجه خواهد شد.
در این منظومه فکری، مشارکت مردمی تنها به حضور در انتخابات، حمایتهای مقطعی و یا تجمعات مناسبتی محدود نمیشود، بلکه مفهومی عمیق و تمدنی دارد. مشارکت به این معناست که مردم در تصمیمسازی، اجرا، نظارت و حل مسائل کشور نقشآفرین باشند و احساس کنند که در ساخت آینده ایران اسلامی سهم و مسئولیت دارند. از همین رو، رهبرفقیدانقلاب بارها بر مردم پایه نمودن امور، تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد به جوانان و میداندادن به نیروهای مؤمن و انقلابی تأکید کردهاند.
یکی دیگر از مفاهیم کلیدی در اندیشه معظم له، رویکرد جهادی است. جهاد در این معنا، تنها به تلاش در میدانهای نظامی محدود نمیشود، بلکه هرگونه تلاش خستگیناپذیر، مسئولانه و مبتنی بر ایمان برای حل مشکلات جامعه را در بر میگیرد. مدیریت جهادی، مدیریتی است که از پشت میز فاصله میگیرد، در متن جامعه حضور مییابد، از موانع هراس ندارد و با روحیه امید و خودباوری به دنبال گرهگشایی از مشکلات مردم است. چنین مدیریتی بدون مشارکت مردم امکان تحقق ندارد؛ زیرا روحیه جهادی بر همکاری، همافزایی و استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی استوار است.
از نگاه رهبر شهید انقلاب، هر جا مردم به میدان آمدهاند، پیشرفت و تحول نیز پدید آمده است. حضور گسترده مردم در عرصه های مختلف، فعالیتهای جهادی، کمکهای مؤمنانه، سازندگی مناطق محروم، امدادرسانی در حوادث طبیعی و مشارکت در حل مسائل اجتماعی، جلوههایی از همین ظرفیت عظیم مردمی است. این مشارکت نهتنها مشکلات را کاهش میدهد، بلکه احساس تعلق، مسئولیتپذیری و امید اجتماعی را نیز تقویت میکند.
امروز که کشور به پشتوانه شهادت آن امام فرزانه با مبعوث شدن مردمی که او به اثر بخشی آنها اعتقاد راسخ داشت در مسیری طلایی و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی قرار گرفته است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند احیای فرهنگ مشارکت و تقویت روحیه جهادی هستیم. توسعه عدالت آموزشی، محرومیتزدایی، پیشرفت علمی، رونق اقتصادی و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی، بدون حضور مردم و اعتماد به توان آنان امکانپذیر نیست. آینده روشن ایران اسلامی زمانی محقق خواهد شد که مردم نه بهعنوان تماشاگر، بلکه بهعنوان بازیگران اصلی میدان پیشرفت شناخته شوند.
پیام روشن منظومه فکری امام شهید و شاهد امت برای مدیران و مسئولان کشور این است که بزرگترین سرمایه ایران، مردم هستند؛ مردمی مؤمن، انقلابی، باانگیزه و برخوردار از ظرفیتهای بیپایان. هر سیاست و برنامهای که بر پایه اعتماد به مردم، میداندادن به آنان و بهرهگیری از توان جمعی شکل گیرد، میتواند زمینهساز پیشرفت و اقتدار کشور باشد. به همین دلیل، مردمباوری و مدیریت جهادی دو بال حرکت انقلاب اسلامی به سوی آیندهای روشن و تمدنی نوین به شمار میآیند؛ آیندهای که در آن ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، مشارکت و اراده ملت خود، قلههای پیشرفت و عدالت را فتح خواهد کرد.
سخن پایانی آنکه؛ ما در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، معنای حقیقی مشارکت مردمی را بهخوبی درک کردهایم. تجربه درخشان مدرسهسازی در ایران نشان داده است که هر جا مردم، خیرین، گروههای جهادی و دلسوزان تعلیم و تربیت در کنار هم به میدان آمدهاند، نهتنها مدرسهای ساخته شده، بلکه امید، عدالت و آیندهای روشن برای فرزندان این سرزمین رقم خورده است. نهضت مدرسهسازی، جلوهای عینی از مردمباوری و تحقق منویات رهبر شهید انقلاب در میدان عمل است؛ جایی که دستان سخاوتمند مردم و اراده جهادی مسئولان در کنار یکدیگر، بنای دانایی و پیشرفت کشور را استوار میسازد.
ما باور داریم که مسیر تحقق عدالت آموزشی و ساخت ایران قوی، از مدرسهای میگذرد که با مشارکت مردم بنا شده و با عشق به آینده ایران جان گرفته است.