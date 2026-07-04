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رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی از آحاد امت برای شرکت در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام دعوت رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی از آحاد امت برای شرکت در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب به شرح ذیل می باشد.
بسمالله الرحمن الرحیم
در این روزها، آزادیخواهان جهان در سوگ فقدان رهبری حکیم، آزاداندیش و آزادیخواه نشستهاند. چون امت اسلامی رهبری امتگرا، وحدتاندیش و عملگرا در جهت احیا و تقویت تمدن اسلامی را از دست داده است و این امت با اندوه فراوان چشم به افقهای شهادت دوخته است، امام شهید با ایستادگی در مقابل استکبار و شهادت خود، قلبهای میلیونها انسان از هر دین، قوم، مذهب و ملیت را در یک ضربانِ غم به تپش درآورده است.
ما در «دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی»، در مقام پاسداشت از رسالت همگرایی و تقویت پیوندهای امت، باور داریم که اشک عزاداری برای این شخصیت جامع و وحدتبخش، زبانی است که تمامی پیروان حق به آن سخن میگویند.
از این رو، از آحاد خواهران و برادران و پیروان مذاهب مختلف، بهویژه از نخبگان و دانشگاهیان، جهت حضور در آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر ایشان دعوت مینماییم.
ما حضور در این مراسم باشکوه و تاریخی را، تنها یک مراسم تشییع نمیبینیم؛ بلکه آن را «تجدید میثاق با آرمانهای همگرایی» و نمادی از انسجام و یگانگی امت در برابر استکبار و نمادی جهت امتسازی و تمدنی میدانیم.
حضور شما در این بدرقه و تشییع باشکوه، گامی است به سوی افقهای تازه و تجلی بنیادین «همبستگی اسلامی».
محمد هادی فلاحزاده
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی