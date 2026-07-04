به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی شکاری گفت: در خردادماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۱۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری استان انجام شده که این میزان ۱۶.۵ درصد بیشتر از تعهد ماهانه و ۱۲ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: با توجه به این حجم جوجه‌ریزی، تولید مرغ در استان روند افزایشی داشته و هم‌اکنون مرغ تولید شده آماده عرضه به بازار مصرف است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: بر اساس برآوردها، بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ تن گوشت مرغ در نیمه دوم تیرماه و نیمه اول مردادماه وارد بازار مصرف استان و کشور خواهد شد.

وی افزود: به طور میانگین روزانه بیش از ۶۲ تن گوشت مرغ در سطح بازار عرضه می‌شود که نقش مهمی در تنظیم بازار خواهد داشت.

شکاری با اشاره به اهمیت این میزان تولید در مدیریت بازار گفت: افزایش عرضه می‌تواند به حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا کمک کرده و در ثبات قیمت این کالای اساسی اثرگذار باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه دوره پرورش مرغ گوشتی حدود ۴۵ روز است، اظهار کرد: افزایش جوجه‌ریزی علاوه بر تقویت تولید، در ایجاد اشتغال پایدار و بهبود درآمد مرغداران نیز مؤثر است.

در حال حاضر ۱۳۳ واحد مرغداری فعال در خراسان شمالی با ظرفیت تولید بیش از چهار میلیون و ۱۱۷ هزار قطعه در هر دوره فعالیت دارند.