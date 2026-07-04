وزیر بهداشت، با حضور در مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با حضور سرزده در مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و آمادگی عملیاتی این مجموعه قرار گرفت.

وزیر بهداشت در این بازدید، ضمن ارزیابی نحوه ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی، آخرین اقدامات، تمهیدات و روند مدیریت عملیات امدادی را مورد بررسی قرار داد.