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وزیر بهداشت، با حضور در مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات فوریتهای پزشکی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با حضور سرزده در مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و آمادگی عملیاتی این مجموعه قرار گرفت.
وزیر بهداشت در این بازدید، ضمن ارزیابی نحوه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی، آخرین اقدامات، تمهیدات و روند مدیریت عملیات امدادی را مورد بررسی قرار داد.