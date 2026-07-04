همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، آبفای استانهای سراسر کشور، با بسیج امکانات و تجهیزات عملیاتی تانکرهای آبرسانی سیار را برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم اعزام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا یاقوتی نیا مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: دو دستگاه تانکر پس از شستشو و پلمب برای تامین آب شرب آیین وداع با رهبر شهید به تهران اعزام شد.

وی افزود: تمام ۳۳ دستگاه تانکر آبرسان متعلق به این شرکت برای تامین آب موکب‌های جاده‌های منتهی به مشهد در خراسان رضوی و همچنین مراسم وداع در سطح این شهر و خاکسپاری در حرم رضوی آماده خدمت رسانی به زائران و مجاوران هستند.

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بیان کرد: خدمتگزاران آبفای رضوی خود را مفتخر می‌دانند که در برگزاری آیین‌های بدرقه و تشییع امام و رهبر شهید جلو‌ه‌ای از خدمت را به منصه ظهور برسانند و ضمن حضور پرشور در ویژه برنامه‌ها، زمینه ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان، به ویژه زائران و مجاوران حریم قدسی حضرت رضا (ع) را فراهم آورند.

اعزام ۴ دستگاه تانکر آبرسانی سیار آبفای کردستان به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

براساس این گزارش، محمد فرهاد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان با اشاره به اعزام چهار دستگاه تانکر آبرسانی سیار گفت: تانکر‌های اعزامی، هر یک با ظرفیت ۱۲ هزار لیتر و در مجموع با ظرفیت ۴۸ هزار لیتر، با هدف تأمین آب شرب مورد نیاز در محل برگزاری مراسم مستقر خواهند شد.

وی بیان کرد: پیش از اعزام، تمامی تانکر‌ها مطابق با دستورالعمل‌های بهداشتی تحت عملیات شست‌وشو، گندزدایی و آماده‌سازی کامل قرار گرفتند و با نصب شیر‌های برداشت، برای ارائه خدمات ایمن و مطلوب به شهروندان تجهیز شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان گفت: در زمینه پشتیبانی از عملیات آبرسانی، نیرو‌های عملیاتی شرکت نیز به همراه تانکر‌ها اعزام شدند تا ضمن نظارت بر روند خدمت‌رسانی، در صورت نیاز اقدامات لازم را به‌صورت میدانی انجام دهند.

اعزام ۵دستگاه تانکر آبرسانی سیار به مشهد و ۲ دستگاه به کلان شهر تهران

بوالفضل رحیمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، بر آمادگی همه‌جانبه این شرکت برای خدمت‌رسانی به هم‌وطنان تاکید کرد و اظهار کرد: با توجه به قرارگیری استان گلستان در مسیر مواصلاتی به مشهد مقدس و پیش‌بینی حجم بالای تردد مسافران و زائرانی که جهت شرکت در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب عازم مشهد مقدس هستند، تمامی اکیپ‌های عملیاتی و تاسیسات آب‌رسانی استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تمهیدات لازم اندیشیده شده تا در مسیر بدرقه و عبور زائران از استان گلستان، تامین آب شرب پایدار و بهداشتی با بالاترین کیفیت و بدون هیچ‌گونه خللی انجام پذیرد تا مسافران عزیز دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند.

رحیمی با اشاره به اقدامات برون‌استانی آبفای گلستان در این ایام، خاطرنشان کرد: در راستای ادای دین، تکریم عزاداران و خدمت‌رسانی مستقیم به مردم شریف و قدرشناس حاضر در مراسم تشییع، شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اقدام به اعزام ۵ دستگاه تانکر سیار آبرسانی به شهر مشهد مقدس و ۲ دستگاه به کلان شهر تهران نموده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان تصریح کرد: این ناوگان آبرسانی در مجموع با حجم ۱۰۰ هزار لیتر، ماموریت تامین و توزیع آب شرب بهداشتی در میان خیل عظیم جمعیت عزادار را بر عهده دارند. سقایی و خدمت به مردم ولایت‌مدار در این مراسم باشکوه، افتخاری بزرگ برای مجموعه آب و فاضلاب استان گلستان است و همکاران ما تا پایان مراسم و بازگشت آرامش مشغول خدمت رسانی به هموطنان خواهند بود.

اعزام تانکرهای آبرسانی و آزمایشگاه سیار کنترل کیفیت آب به تهران

فرهاد بختیاری‌فر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان اظهار کرد: به منظور اجرای مأموریت‌های ابلاغی و با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، پشتیبانی و تیم‌های واکنش سریع شرکت آب و فاضلاب استان همدان در آمادگی کمل قرار دارند.

وی تصریح کرد: چهار دستگاه تانکر آبرسانی با تجهیزات به‌روز و امکانات کامل به استان تهران اعزام شده‌اند تا در صورت نیاز، عملیات تأمین و توزیع آب شرب سالم را در محل برگزاری مراسم بر عهده داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه ۲۰ هزار بطری آب به تهران ارسال شده، ادامه داد: همچنین یک دستگاه ون سیار آزمایشگاه کنترل کیفیت آب نیز به تهران اعزام شده است تا کارشناسان شرکت به‌صورت مستمر بر کیفیت آب شرب توزیعی نظارت کرده و سلامت آب مصرفی را از طریق انجام آزمایش‌های میدانی و تخصصی پایش کنند.

بختیاری‌فر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در داخل استان گفت: همزمان با اعزام تجهیزات به تهران، برنامه‌ریزی لازم برای آبرسانی به موکب‌های مستقر در استان همدان انجام شده و تأمین آب شرب مورد نیاز این موکب‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی ادامه داد: همچنین آب بسته‌بندی مورد نیاز موکب‌های استان نیز تأمین و توزیع می‌شود تا خدمات‌رسانی به عزاداران و زائران با بهترین کیفیت و بدون وقفه انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان بیان کرد: کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان با روحیه جهادی و آمادگی کامل، در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، تمام توان خود را برای تأمین آب شرب سالم و پایدار و ارائه خدمات شایسته در این مراسم معنوی به کار گرفته‌اند.

اعزام تجهیزات آبفای استان مرکزی برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب

سعید سرآبادانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و تخصصی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به کار گرفته شده است، اظهار کرد: در این زمینه، ۶ دستگاه تانکر سیار آبرسانی، ۲۰ هزار آب بسته‌بندی، ۲۰ هزار بطری آب معدنی، یک دستگاه آزمایشگاه سیار کنترل کیفیت آب و فاضلاب و تیم‌های تخصصی و عملیاتی شرکت به محل برگزاری مراسم اعزام شده‌اند.

وی افزود: نیرو‌های متخصص در حوزه‌های بهره‌برداری، کنترل کیفیت، آزمایشگاه، بهداشت آب به صورت شبانه‌روزی در محل مستقر هستند تا ضمن تأمین آب شرب سالم، پشتیبانی از مواکب، نظارت بر کیفیت آب و رفع مشکلات احتمالی، خدماتی شایسته و پایدار به زائران ارائه شود.

سرآبادانی ادامه داد: استقرار آزمایشگاه سیار این امکان را فراهم کرده است که کیفیت آب به‌صورت مستمر و لحظه‌ای مورد پایش و آزمایش قرار گیرد تا آب توزیعی با رعایت کامل استاندارد‌های بهداشتی در اختیار زائران و خادمان مراسم قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت تا پایان مراسم خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به مردم و زائران در چنین مناسبت‌هایی، افتخاری برای مجموعه آبفا است و تمامی نیرو‌ها و تجهیزات اعزامی با حداکثر توان در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، برای پشتیبانی از مواکب و تأمین آب شرب سالم و پایدار فعالیت خواهند کرد.