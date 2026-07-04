­ وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی از خانواده بزرگ کشاورزی، جهادگران، کشاورزان، روستاییان، عشایر، دامداران، بهره‌برداران، تولیدکنندگان، فعالان صنایع غذایی و تشکل‌های بخش کشاورزی دعوت کرد تا در آیین وداع و تشییع رهبر شهید حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در این پیام با اشاره به آنچه «میراث گران‌سنگ اندیشه، تدبیر و مجاهدت رهبر شهید عنوان کرد، گفت: این میراث در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور جاری است و آیین وداع با ایشان، آغازگر مسئولیتی بزرگ برای ملت ایران خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، افزود: رهبر شهید همواره امنیت غذایی را یکی از پایه‌های استقلال، عزت و اقتدار ملی می‌دانستند و بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی، حمایت از کشاورزان، تقویت تولید داخلی، بهره‌گیری از دانش و فناوری و کاهش وابستگی به خارج تأکید داشتند.

­ وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تجربه جنگ، افزود: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در زندگی مردم و امنیت غذایی کشور، به واسطه تلاش کشاورزان، دامداران، تولیدکنندگان، فعالان زنجیره تأمین و دستگاه‌های اجرایی، کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی ایجاد نشد و آرامش بازار حفظ شد.

نوری در بخش دیگری از پیام خود، حفاظت از منابع طبیعی، آب، خاک و محیط زیست را از الزامات توسعه پایدار دانست و بر ضرورت صیانت از این سرمایه‌های بین‌نسلی تأکید کرد.

وی در پایان از همه فعالان بخش کشاورزی و امنیت غذایی خواست با حضور در آیین وداع و تشییع، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت ایران و مسیر خدمت به مردم تأکید کنند.