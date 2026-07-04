معاون آموزش متوسطه مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از پوشش ۷۵ درصدی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول استان در طرح «ایران دیجیتال» با هدف بهره‌مندی آموزشی از فناوری‌های نوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسین محرمی روز شنبه اظهار کرد: بیش از ۴۷ هزار دانش‌آموز دوره اول متوسطه استان اردبیل با برنامه‌ریزی منسجم، همکاری مدیران مدرسه‌ها، دبیران و کارشناسان آموزش متوسطه در طرح ملی «ایران دیجیتال» مشارکت کردند که ۷۵ درصد از دانش‌آموزان این دوره تحصیلی در استان را شامل می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس اردبیل به تازگی در آیین ملی تقدیر از استان‌های برتر اجرای طرح «ایران دیجیتال»، به پاس عملکرد موفق در پوشش حداکثری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول از سوی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار گرفت.

معاون آموزش متوسطه مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: طرح «ایران دیجیتال» با هدف ارتقای سواد دیجیتال، آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین و تقویت مهارت‌های آینده‌محور اجرا می‌شود و تحقق این موفقیت، نتیجه همدلی و تلاش مجموعه فرهنگیان استان و همراهی خانواده‌ها در مسیر توانمندسازی نسل آینده است.

محرمی اضافه کرد: اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل با تداوم اجرای برنامه‌های نوآورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای مهارت‌های دیجیتال دانش‌آموزان را در این مسیر با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی گفت: «ایران دیجیتال» یک طرح ملی در حوزه‌ آموزش مهارت‌های دیجیتال است که با هدف توانمندسازی نسل جوان و آماده‌سازی آنها برای آینده‌ی فناوری‌محور کشور طراحی شده و بستری را فراهم کرده است تا دانش‌آموزان و علاقه‌مندان بتوانند به صورت رایگان و ساختارمند، مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را فرا بگیرند.

نزدیک به ۲۵۶ هزار دانش‌آموز در ۲ هزار و ۵۴۱ آموزشگاه با یک هزار و ۱۵۱ کلاس درس با همکاری ۱۲ هزار معلم و مربی و ۶ هزار عامل اجرایی، اداری و خدماتی در سال تحصیلی جاری در استان اردبیل مشغول تحصیل علم هستند.