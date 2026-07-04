

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،ملت مقاوم و نستوه ایران اسلامی، بیش از ۴ ماه است که در تداوم مصاف تاریخی و مبارزه ی عاشورایی خویش با جبهه ی کفر و استکبار جهانی، داغدار و سیاهپوش شهادت مظلومانه ی عبدصالح خدا، ولی امر مسلمین و بزرگ آموزگارِ عزت، استقلال، استغنا، اعتماد به نفس، ذلت ناپذیری و ظلم‌ستیزی است.

خداحافظ پدر عزیز مردم ایران.



