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هر وقت برای دیدارتان دلتنگ میشدیم در حسینیه امام خمینی شما را زیارت میکردیم اما امروز در مصلی امام خمینی شما را بدرقه میکنیم. دلمان نمیآید به زبان بیاوریم که شما دیگر نیستید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،ملت مقاوم و نستوه ایران اسلامی، بیش از ۴ ماه است که در تداوم مصاف تاریخی و مبارزه ی عاشورایی خویش با جبهه ی کفر و استکبار جهانی، داغدار و سیاهپوش شهادت مظلومانه ی عبدصالح خدا، ولی امر مسلمین و بزرگ آموزگارِ عزت، استقلال، استغنا، اعتماد به نفس، ذلت ناپذیری و ظلمستیزی است.
خداحافظ پدر عزیز مردم ایران.