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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از ساخت دو آشیانه برای ماشینآلات راهداری در شهرستانهای طبس و نهبندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: آشیانه ماشینآلات در شهرستان طبس با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در دست احداث بوده و شامل یک سوله از نوع UBM است که برای نگهداری اصولی و حفاظت از ماشین آلات سنگین راهداری طراحی شده است.
جلال زاده در خصوص مزایای این طرح افزود: احداث این آشیانه موجب افزایش طول عمر مفید ماشین آلات، کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری، حفاظت از تجهیزات در برابر عوامل محیطی و امکان استقرار منظم ناوگان راهداری خواهد شد.
وی به احداث احداث سوله ماشینآلات در شهرستان نهبندان اشاره کرد و گفت: این طرح با با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال در دست اجرا است و هدف آن ساماندهی و نگهداری ماشین آلات راهداری در این شهرستان مرزی است.
جلال زاده گفت: احداث این سوله با هدف ایجاد زیرساختهای حفاظتی برای تجهیزات، افزایش بهره وری و اماده سازی ناوگان جهت پاسخگویی سریع به نیازهای راهداری و مدیریت بحران انجام میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی پیش بینی کرد: این طرح با رعایت استاندارهای کیفی تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد.
جلال زاده افزود: آمادگی حداکثری تیمهای عملیاتی و تجهیز ناوگان اولویت اصلی برای تامین ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی استان است.