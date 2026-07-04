استقبال و پذیرایی از زائران تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قرچک

در ورودی شهرستان قرچک و در میدان امام خامنه‌ای این شهر، پانزده موکب برای خدمت‌رسانی به زائرین در نظر گرفته است که ۹ موکب پذیرایی، چهار موکب فرهنگی و دو موکب خدمات درمانی است و هشت موکب هم در میدان امام خمینی ره شهر قرچک جانمایی شده است.