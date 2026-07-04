استقبال و پذیرایی از زائران تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قرچک
در ورودی شهرستان قرچک و در میدان امام خامنهای این شهر، پانزده موکب برای خدمترسانی به زائرین در نظر گرفته است که ۹ موکب پذیرایی، چهار موکب فرهنگی و دو موکب خدمات درمانی است و هشت موکب هم در میدان امام خمینی ره شهر قرچک جانمایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
برای اسکان احتمالی زائرین مراسم بدرقه آقای شهید ایران در شهرستان قرچک، ۲۵ حسینیه، ۳۶ مسجد و ۴۰ مدرسه آماده شده است و پنج پارکینگ اختصاصی در سطح شهرستان به همراه فضای حیاط مدارس نیز مهیا شده است.
همچنین برای حمل و نقل زائرین از صبح شنبه ۱۳ خرداد ماه از ۵ صبح ۶ دستگاه اتوبوس، ۱۰ دستگاه ون و ۴ مینیبوس در نظر گرفته شده که تا سهشنبه پایان وقت شانزدهم خرداد ماه در خدمت زائرین مراسم بدرقه آقای شهید ایران خواهند بود.
اطلاع رسانی خدمات شهرستان برای بدرقه پیکر امام شهید هم خبرگزاری های، فضای مجازی و اجتماعات صورت گرفته است.