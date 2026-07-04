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این روزها دلها رنگ دیگری دارد؛ اندوهی عمیق که در چهرهها پیداست و بغضی که به سختی مجال شکستن پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم همدان در سوگ رهبر شهید، غمی مشترک را بر دوش میکشند و هر کس به زبان خود از دلتنگی برای مردی میگوید که سالها خود را خادم مردم میدانست و در سختترین روزها کنار آنان ایستاد.
رهبر شهید، پناهی برای امید، نماد استقامت و صدایی برای عزت و سربلندی این سرزمین بود. امروز، خاطره سالهای خدمت و مجاهدتش، اشک را بر دیدگان و حسرت را بر دلها نشانده است.
مردم، با قلبهایی اندوهگین، اما استوار، برای وداعی باشکوه آماده میشوند؛ وداعی که در آن اشکها تنها از فراق نیست، بلکه از قدرشناسی و وفاداری مردمی حکایت دارد که باور دارند نام و راه رهبر شهید، در حافظه این سرزمین جاودانه خواهد ماند.