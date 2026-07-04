مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: ۴۰۶ طرح صنعتی در نقاط مختلف استان در دست اجراست که با بهره‌برداری از آنها ایجاد بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رامین صادقی اظهار کرد: امسال ۱۵۲ طرح صنعتی در استان اردبیل به بهره‌برداری رسیده است و ۳۹۲ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی با اشاره به ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید با تکمیل طرح‌های در دست اجرا در استان اردبیل، اضافه کرد: تکمیل زنجیره ارزش از مهم‌ترین سیاست‌های توسعه صنعتی این استان است که ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره‌وری را هم فراهم خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: زنجیره‌های ارزش در حوزه‌هایی همچون تولید قطعات خودرو، صنایع سلولزی و برخی رشته‌های صنعتی دیگر تکمیل شده است و اردبیل جزو معدود استان‌های کشور است که در برخی صنایع، چرخه کامل تولید از مواد اولیه تا محصول نهایی را در اختیار دارد.

صادقی فعالیت واحد‌های بزرگ صنعتی در حوزه تولید قطعات خودرو با داخلی‌سازی ۸۰ درصدی را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنین طرح تولید آهن اسفنجی در استان اردبیل در حال اجرا است که نقش مهمی در توسعه صنایع معدنی و فولادی این استان خواهد داشت.

وی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های توسعه صنعتی استان اردبیل، اظهار کرد: یکی از واحد‌های تولیدی مستقر در اردبیل نزدیک به ۸۰ درصد نیاز بازار داخلی به انواع توپ‌های ورزشی و اسباب‌بازی را تامین می‌کند و به برخی کشور‌ها نیز صادرات دارد که نشان‌دهنده توانمندی بالای بخش صنعت این استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در ادامه به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل در سال گذشته اشاره کرد و افزود: ۱۱ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با ارزش نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در جریان آن همایش به امضا رسید که پس از سپری کردن فرآیند‌های اداری، زمینه اشتغال بیش از چهار هزار نفر را در استان فراهم خواهد کرد.