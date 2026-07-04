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جوان ۲۲ ساله تبعه خارجی که در یک درگیری هموطن خود را به قتل رسانده بود در سمنان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شهرستان سمنان گفت: بامداد امروز برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری بین دو تبعه خارجی غیرمجاز در اطراف سیلوی شهر سمنان، ماموران در محل حاضر شدند و مشاهده کردند فردی ۳۲ ساله از ناحیه قفسه سینه با چاقو دچار مصدومیت شده است .
سرهنگ عباس عرب با اشاره به انتقال مصدوم به بیمارستان و فوت وی به علت شدت جراحت گفت : پلیس با اشرافیت کامل اطلاعاتی، کمتر از یک ساعت قاتل ۲۲ ساله را شناسایی و دستگیر کرد
سرهنگ عرب با بیان اینکه متهم انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: پرونده تکمیل و قاتل به مراجع قضایی معرفی شد.