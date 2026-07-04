به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شهرستان سمنان گفت: بامداد امروز برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری بین دو تبعه خارجی غیرمجاز در اطراف سیلوی شهر سمنان، ماموران در محل حاضر شدند و مشاهده کردند فردی ۳۲ ساله از ناحیه قفسه سینه با چاقو دچار مصدومیت شده است .

سرهنگ عباس عرب با اشاره به انتقال مصدوم به بیمارستان و فوت وی به علت شدت جراحت گفت : پلیس با اشرافیت کامل اطلاعاتی، کمتر از یک ساعت قاتل ۲۲ ساله را شناسایی و دستگیر کرد

سرهنگ عرب با بیان اینکه متهم انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: پرونده تکمیل و قاتل به مراجع قضایی معرفی شد.