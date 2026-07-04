آمادهسازی موکبهای ساوجبلاغ برای میزبانی از زائران شمال و غرب کشور
همزمان با نزدیک شدن به مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب، شهرستان ساوجبلاغ با استقرار موکبهای خدمترسانی در مسیر رفت و بازگشت، خود را برای میزبانی از زائران استانهای شمالی و غرب کشور آماده کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، فرماندار ساوجبلاغ گفت: با توجه به قرار گرفتن استان البرز در مسیر تردد زائران، سه موکب با عنوانهای «عاشقان امام شهید»، «عاشقان ولایت» و «شهیده صالحی» در نمازخانه پل حصارک، پمپبنزین چندار و پارکسوار مهستان جانمایی و تجهیز شدهاند تا خدمات رفاهی، پذیرایی و استراحت را به زائران ارائه کنند. جواد صادقلو افزود: همه دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی شهرستان با استقرار ۲۴ ساعته نیروهای آتشنشانی، اورژانس و خدمات شهری در آمادهباش کامل قرار دارند. همچنین برای مسیر بازگشت زائران نیز موکبهای خدمترسانی پیشبینی شده تا مسافران پس از پایان مراسم، با آرامش و بدون دغدغه به استانها و شهرستانهای خود بازگردند. سرهنگ علیزاده، فرمانده سپاه ناحیه ساوجبلاغ نیز با تأکید بر مشارکت نیروهای جهادی و مردمی گفت: همه ظرفیتهای سپاه، بسیج و گروههای مردمی برای برپایی موکبها و خدمترسانی به زائران بسیج شده است و با هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی و امدادی، تلاش میکنیم میزبانی شایستهای از عاشقان امام شهید انجام شود.