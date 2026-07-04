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فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی بخاطر دیسکالیفه شدن سعیدی نوا اعتراض کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار مرحله نیمهنهایی وزن ۷۷ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در تایلند، امیرمهدی سعیدینوا، فرنگیکار کشورمان، در حالی که با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل باکدولت تورسینبک از قزاقستان به پیروزی رسیده بود، با رأی داوران دیسکالیفه شد و از صعود به دیدار فینال بازماند.
در پی این تصمیم، فدراسیون کشتی، ضمن ارسال شکایت رسمی و مکتوب به اتحادیه جهانی کشتی، در چندین تماس با رئیس شورای کشتی آسیا، خواستار بررسی این موضوع و برخورد جدی با داور این مسابقه شد.
لازم به ذکر است که فدراسیون، علاوه بر پیگیری این موضوع، با توجه به اینکه این کشتیگیر موجب کسر حداقل ۲۰ امتیاز تیمی و از دست رفتن یک مدال برای تیم شده است، با تشکیل کمیته انضباطی، برخوردی قاطع با وی خواهد کرد.