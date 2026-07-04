به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سمیرم در مسیر جاده استان‌های جنوب به مرکز کشور واقع شده است و کاروان‌ها تشییع رهبر شهید انقلاب از استان‌های جنوبی به ویژه کهکیلویه و بویر احمد از سمیرم عبور می‌کنند.

در سمیرم مردم چهار موکب به صورت خودجوش بر پا کرده‌اند و آماده پذیرایی و اسکان مردمی که برای تشییع قائد شهید می‌روند، هستند.

در این موکب‌ها از کاروان‌های مردمی هم پذیرایی می‌شود و هم آمادگی اسکان مسافران در مکان‌هایی که تجهیز شده را دارند.

سمیرم در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.