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موکبهای پذیرایی از کاروانهای راهی تشییع رهبر شهید انقلاب در سمیرم بر پا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سمیرم در مسیر جاده استانهای جنوب به مرکز کشور واقع شده است و کاروانها تشییع رهبر شهید انقلاب از استانهای جنوبی به ویژه کهکیلویه و بویر احمد از سمیرم عبور میکنند.
در سمیرم مردم چهار موکب به صورت خودجوش بر پا کردهاند و آماده پذیرایی و اسکان مردمی که برای تشییع قائد شهید میروند، هستند.
در این موکبها از کاروانهای مردمی هم پذیرایی میشود و هم آمادگی اسکان مسافران در مکانهایی که تجهیز شده را دارند.
سمیرم در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.