اورژانس برای حفظ سلامت زائران مسافر در آیین بدرقه رهبر شهید در شرایط آب و هوایی کنونی، توصیه‌هایی صادر کرده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ اورژانس اعلام کرد: با توجه به گرمای هوای این روزها، زائرانی که از استان‌های مختلف برای شرکت در وداع تاریخی رهبر شهید انقلاب به تهران می‌روند، برای حفظ سلامتی خود حتما لوازم زیر را به همراه داشته باشند:

۱- بطری شخصی برای پرکردن آب

۲- کلاه لبه دار، عینک آفتابی، ماسک تنفسی، کرم ضدآفتاب و کرم‌های محافظ برای پیشگیری و درمان عرق سوز شدن

۳- پنکه دستی یا بادبزن کوچک

۴- دستمال کاغذی، دستمال مرطوب و اقلام بهداشتی فردی مورد نیاز بانوان و خانواده

۵- ژل یا محلول ضدعفونی کننده دست، مسواک، خمیردندان، صابون یا شوینده شخصی

۶- دارو‌های مصرف روزانه و ضروری و مسکن‌های عمومی، قرص ضداسهال و ضدحساسیت و یک یا دو بسته پودر ORS و چند عدد چسب زخم

۷- کیسه کوچک برای جمع آوری زباله

۸- ملحفه سبک برای زیرانداز، روانداز یا سایه بان موقت

۹- لباس سبک، لباس زیر و جوراب نخی اضافه

۱۰- مواد غذایی سبک و ماندگار برای مسیر یا زمان انتظار

۱۱- برگه یادداشت اطلاعات تماس اعضای خانواده و همراهان