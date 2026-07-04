مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در ستاد اسکان شهر جدید پرند، آخرین اقدامات و تمهیدات شرکت عمران این شهر را برای پذیرایی، اسکان و خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در آیین بدرقه «امام شهید ایران» بررسی کردند.

پرند، مهیای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران آیین بدرقه «امام شهید ایران»

پرند، مهیای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران آیین بدرقه «امام شهید ایران»

خبرگزاری صداوسیما



به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، فرماندار شهرستان رباط‌کریم، فرمانده سپاه استان تهران، فرمانده سپاه شهر جدید پرند و شهردار پرند با حضور در ستاد اسکان شهر جدید پرند، از روند آماده‌سازی این ستاد بازدید کردند.

در این بازدید، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای تجهیز، مدیریت و پشتیبانی ستاد اسکان و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای ارائه خدمات به زائران ارائه شد.

مسئولان همچنین امکانات پیش‌بینی‌شده برای اسکان و پذیرایی از زائران را مورد بررسی قرار دادند.



در پایان این بازدید، از تلاش‌های مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، کارکنان و نیروهای بسیجی شرکت عمران شهر جدید پرند در آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای خدمت‌رسانی به زائران قدردانی شد.