پرند، مهیای اسکان و خدمترسانی به زائران آیین بدرقه «امام شهید ایران»
مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در ستاد اسکان شهر جدید پرند، آخرین اقدامات و تمهیدات شرکت عمران این شهر را برای پذیرایی، اسکان و خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در آیین بدرقه «امام شهید ایران» بررسی کردند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، فرماندار شهرستان رباطکریم، فرمانده سپاه استان تهران، فرمانده سپاه شهر جدید پرند و شهردار پرند با حضور در ستاد اسکان شهر جدید پرند، از روند آمادهسازی این ستاد بازدید کردند.
در این بازدید، گزارشی از اقدامات انجامشده برای تجهیز، مدیریت و پشتیبانی ستاد اسکان و برنامهریزیهای صورتگرفته برای ارائه خدمات به زائران ارائه شد.
مسئولان همچنین امکانات پیشبینیشده برای اسکان و پذیرایی از زائران را مورد بررسی قرار دادند.
در پایان این بازدید، از تلاشهای مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره، کارکنان و نیروهای بسیجی شرکت عمران شهر جدید پرند در آمادهسازی زیرساختهای لازم برای خدمترسانی به زائران قدردانی شد.