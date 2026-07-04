معاون شهردار تهران با بیان اینکه زائران مراسم بدرقه امام شهید نگران اسکان و خدمات نباشند، اعلام کرد ۶ هزار نقطه در داخل پایتخت آماده پذیرایی و اسکان زائران است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، لطف الله فروزنده گفت: ۵۵ نقطه در مبادی ورودی تهران شامل ۱۷ بوستان بزرگ برای اسکان و پذیرایی زائران آماده شده است.

معاون شهردار پایتخت ادامه دا زائران عزیز می‌توانند در بازوی هوشمند باید برخاست ثبت نام کنند تا از این طریق بهتر بتوانیم برایشان محل اسکان در نظر بگیریم در کنار آن زائران می‌توانند با تماس با سامانه‌های ۱۳۷و ۱۸۱۱ راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.