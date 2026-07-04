به گزارش خ برگزاری صدا و سیما‌ی کهگیلویه و بویراحمد ، با ارائه راهکار‌هایی ساده، سعی کنیم تغییر را در زندگی شخصی خود ایجاد کنیم تا قدمی هر چند کوچک برای جلوگیری از بحران کم آبی و صرفه جویی در مصرف آب، برداریم.

برخی از مهمترین راهکار‌ها برای صرفه جویی در مصرف آب؛

۱) هنگام لیف زدن یا شامپو زدن در حمام، شیر آب را ببندید.

۲) سعی کنید زمان دوش گرفتن خود را به کمتر از ۵ دقیقه برسانید.

۳) اگر فشار دوش زیاد است، سر دوش را عوض کنید تا فشار آب کاهش یابد.

۴) شیر آب را برای خنک شدن آن، باز نگذارید.

۵) برای باز شدن یخ مواد غذایی، آنها را زودتر از یخچال بیرون بیاورید تا از آب برای این کار استفاده نکنید.

۶) هنگام شستن میوه و سبزیجات، ابتدا آنها را در یک ظرف خیس کنید و سپس آنها را آبکشی کنید تا آب کمتری مصرف شود.

۷) آب باقیمانده از شستن میوه و سبزیجات را می‌توانید برای آبیاری گیاهان استفاده کنید.

۸) دائما شیر‌ها و اتصالات قسمت‌های مختلف خانه را چک کنید و مطمئن شوید که نشتی ندارند و چکه نمی‌کنند.

۹) هنگام شستن دست و صورت، مسواک زدن، وضو گرفتن و… شیر آب را ببندید.

۱۰) از گیاهان و گل‌هایی استفاده کنید که در برابر کم آبی مقاوم هستند.

۱۱) برای آبیاری گیاهان، از آب آشامیدنی استفاده نکنید.

۱۲) لازم نیست برای شستن ماشین، حیاط، فرش و… از آب آشامیدنی استفاده کنید.

۱۳) از حداکثر ظرفیت ماشین لباس شویی برای شستن لباس‌هایتان استفاده کنید تا تعداد دفعات روشن کردن ماشین لباس شویی، کاهش یابد.

۱۴) از روش آبیاری قطره‌ای برای آبیاری‌های خود استفاده کنید.

۱۵) لوله‌های آب و مخازن را حدالامکان عایق بندی کنید.

۱۶) پوشال‌های کولر را سر وقت تعویض کنید.

۱۷) برای انجام کارهایی، چون نقاشی منزل، بازسازی خانه و… از آب آشامیدنی استفاده نکنید.

۱۸) وسایلی که از آب استفاده می‌کنند و قدیمی شده‌اند، مانند لباس شویی را تا جایی که ممکن است تعویض کنید تا انرژی و آب کمتری مصرف کنند.

۱۹) اگر گزینه Eco را روی ماشین ظرفشویی خود دارید، حتما از آن استفاده کنید تا میزان آب کمتری مصرف کنند.

۲۰) اگر برای چند روز خانه را ترک می‌کنید (مثلا هنگام سفر رفتن) حتما قبل از خروج، فلکه آب را ببندید تا در صورت بروز نشتی یا بروز هر گونه حادثه‌ای، آب هدر نرود.

۲۱) مشکلات کنتور یا هر گونه مشکلی که منجر به هدر رفتن آب می‌شود را به واحد ارتباط مردمی سازمان آب، اطلاع دهید.