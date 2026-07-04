معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: در سه ماهه اول امسال، یک‌هزار و ۱۱۷ مورد بازرسی از داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارویی استان انجام و برای ۳۱ واحد دارای نواقص یا تخلفات، تذکر کتبی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه این نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات دارویی، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق بیماران ادامه خواهد داشت اظهار داشت: صیانت از سلامت مردم، تضمین دسترسی به فرآورده‌های سلامت‌محور ایمن و حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار از مهم‌ترین اولویت‌های معاونت غذا و دارو است.

دکتر امیر مرسا افزود: در سه ماهه اول سال جاری، تمام واحد‌های تخصصی معاونت با برنامه‌ریزی هدفمند، نظارت مستمر و بهره‌گیری از توان کارشناسان، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل و آزمایشگاه کنترل غذا و دارو اجرا کردند که نتیجه آن، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ضریب اطمینان در زنجیره تأمین فرآورده‌های سلامت‌محور بوده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: در این مدت، ۳۴ مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی و عرضه‌کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی انجام شد تا ضمن نظارت بر رعایت ضوابط و استاندارد‌های فنی، از عرضه تجهیزات ایمن، استاندارد و باکیفیت برای مراکز درمانی و مردم اطمینان حاصل شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اقدامات حوزه نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۱۷۰ مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی و کارگاه‌ها انجام شد و در راستای برخورد قاطع با متخلفان، ۲ انبار متخلف نیز پلمپ شد.

مرسا یادآور شد: در حوزه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل نیز ۷۰۵ مورد بازرسی از واحد‌های تحت پوشش انجام و یک واحد تولیدی متخلف به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی پلمپ شد.

وی با تأکید بر نقش راهبردی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در ارتقای سلامت عمومی گفت: در این مدت، ۹۶۷ نمونه از فرآورده‌های تحت نظارت و نمونه‌های ارسالی از شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های تخصصی، نظارتی و اقدامات قانونی در اختیار واحد‌های ذی‌ربط قرار گرفت.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان توسعه توانمندی‌های آزمایشگاه کنترل غذا و دارو را از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف راهبردی ما، کاهش وابستگی استان به آزمایشگاه‌های خارج از استان و افزایش سرعت پاسخگویی به آزمون‌های تخصصی است.

وی اضافه کرد: آزمون‌های جدید در حوزه روغن‌های خوراکی و اندازه‌گیری مواد نگهدارنده در فرآورده‌های غذایی راه‌اندازی و توسعه یافت که این اقدام، ضمن ارتقای ظرفیت آنالیتیکی آزمایشگاه، دامنه خدمات قابل ارائه را افزایش داده و روند ارائه خدمات به تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی را تسریع کرده است.