۱۸۰ میلیارد تومان برای توسعه راههای نظرآباد اختصاص یافت
نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و بهسازی راههای مواصلاتی شهرستان نظرآباد در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
علی حدادی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی و استانی اظهار داشت: اعتبارات حوزه راههای شهرستان نظرآباد از ۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که نشاندهنده توجه ویژه به توسعه زیرساختهای این منطقه است.از مجموع این اعتبار، ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی تأمین شده و این منابع برای احداث، بهسازی، آسفالت و روکش محورهای اصلی و روستایی شهرستان هزینه خواهد شد.
فرماندار شهرستان نظرآباد نیز با تأکید بر اثرگذاری این اعتبارات گفت: در مجموع ۶۷ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان در قالب طرح های عمرانی اجرا خواهد شد که نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و کاهش محرومیتهای انباشتهشده سالهای گذشته دارد.
شمیرانی با اشاره به برخی محورهای اولویتدار اظهار کرد: محور نجمآباد به نظرآباد بهعنوان یکی از مطالبات جدی مردم، در حوزه روشنایی و روکش آسفالت در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده روشنایی آن انجام شده و عملیات آسفالت مسیر نیز بهزودی آغاز میشود.