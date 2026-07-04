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اداره اوقاف خراسان رضوی،برای اسکان و خدمترسانی به عزاداران شرکت کننده در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد مقدس، آمادگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون فرهنگی اداره اوقاف خراسان رضوی گفت: با توجه به اهمیت این مراسم، از ظرفیت تمامی موقوفات و اماکن مذهبی برای تسهیل امور عزاداران استفاده خواهد شد. بر این اساس، پیشبینی میشود از حدود ۳۰۰ مکان مذهبی در شهر مشهد برای اسکان عزاداران استفاده شود که مجموع ظرفیت اسکان در این شهر را به حدود ۴۰ هزار نفر میرساند.
حجت الاسلام ایزدی افزود: علاوه بر امکانات اسکان، ۳۵ موکب خدماتی نیز در مسیر رسیدن به مشهد مقدس و در میقاتالرضا مستقر خواهند شد تا وظیفه خدمترسانی را بر عهده داشته باشند.
وی گفت: در بخش خدمات غذایی نیز اعلام شد که ظرفیت پذیرایی در مجموع ۴۰۰هزار نفر پیشبینی شده است. این خدمات شامل وعدههای صبحانه، نهار و شام بوده و هم در محلهای اسکان و هم در خارج از آنها ارائه خواهد شد.
معاون فرهنگی اداره اوقاف خراسان رضوی افزود: همچنین در راستای هماهنگی کشوری، ادارات کل اوقاف تمامی استانها از آمادگی خود برای اعزام ظرفیتها به مشهد مطلع شدهاند و تاکنون ۱۵ استان آمادگی رسمی خود را اعلام کردهاند. مقرر شده است که نهاد وقف، مکانهای لازم را در اختیار این استانها قرار دهد تا ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای خود، در انجام وظیفه برای خدمت به عزاداران مشارکت کنند.
حجت الاسلام ایزدی گفت: علاوه بر این، ادارات اوقاف شهرستانها نیز در این عملیات مشارکت فعال خواهند داشت؛ به گونهای که برخی از این واحدها در سطح شهرستان و برخی دیگر در شهر مشهد، در قالب برنامههای ترکیبی به پذیرایی و خدمترسانی به عزاداران میپردازند.