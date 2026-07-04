معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن دعوت از هنرمندان برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: در این آیین هیبت ایران و هیئت ایرانیان، در قامت حماسه و روایت اقتدار به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از هنرمندان برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.

در متن این بیانیه آمده است: «به اعجاز هنر، هیبت ایران و هیات ایرانیان، در قامت حماسه و روایت اقتدار به نمایش گذاشته شده است.

هنر با توصیف ملتی که هیچ گاه از بذل جان دلیر خویش در هفت‌خان خطیر وطن دریغ نداشته‌اند، مسئولیت تاریخی خود را محقق ساخته و در جدال با اهریمن میهن، قدمی کوتاه نیامده است. آن چنان که در جنگ تحمیلی اخیر به دیدبانی و میانه‌داری و درک هنر، تصویری بدیع و حیرت‌انگیز از عزت و اقتدار و وطن‌دوستی ایرانیان ثبت و گزارش شد.

اکنون نیز در آیین وداع و تشییع رهبر شهید، پرچم سوگ و بیرق حماسه‌سازی آن یگانه مرد میدان معرفت و معنویت و میهن‌دوستی بر دوش هنر این مرزوبوم است که در فراقش، مرهم داغ و چراغ راهش باشند.

قطعا هنرمندان این سرزمین با حضور آگاهانه خود در این آیین که موید قدرشناسی و عشق و غیرت دوستداران امام شهید است، نام و نشان ایران را همچون میراثی عظیم برای آیندگان به یادگار خواهند گذاشت. در همراهی با ملت قدرشناس، آن حکیم والامقام و گوهر گرانمایه که به کیمیای هنر آراسته بود را با عزت و افتخار و دریغ بدرقه خواهیم کرد.»

در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

رخدادی که به سرعت به مهم‌ترین خبر ایران و منطقه تبدیل شد و واکنش‌های گسترده‌ای در عرصه داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. ساعاتی پس از انتشار خبر، نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه، شهادت رهبر انقلاب را تأیید کردند و در پی آن، دولت با اعلام عزای عمومی، برنامه‌های ویژه‌ای برای برگزاری آیین‌های عزاداری، بزرگداشت و پاسداشت یاد و خاطره ایشان تدارک دید.

این رویداد، با توجه به جایگاه رهبر انقلاب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه به شمار می‌رود و بازتاب گسترده‌ای در مواضع دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های جهان داشت.

مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان؛ مصباح‌الهدی باقری‌کنی، سیده‌بشری حسینی خامنه‌ای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه برگزار می‌شود.

روز‌های شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه) مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (ره) تهران. روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم؛ مراسم تشییع در تهران. روز سه‌شنبه (۱۶ تیرماه) مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم؛ مراسم تشییع در شهر قم برگزار می‌شود.

همچنین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار می‌شود.