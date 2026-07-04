رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از معرفی ۳۳ راننده متخلف در یک هفته گذشته به مراجع قضایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،رئیس پلیس راهور استان گفت: این رانندگان به دلیل تخلفات حادثه ساز و تکرار تخلفات به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ خسروی همچنین از ارائه ۱۶ هزار و ۳۹۸ خدمت در یک هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: این خدمات شامل شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات، رسیدگی به تصادفات و سایر خدمات بوده که به شهروندان ارائه شده است.

رئیس پلیس راهور استان گفت: در این مدت ۲۷۴ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز در استان توقیف شده است.

سرهنگ خسروی از اعمال قانون ۷۰۵ تخلف حادثه ساز رانندگان در این مدت خبر داد و گفت: اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانامخدوش، صدای ناهنجار؛ چراغ زنون و شیشه دودی اجرا شده است.

وی از اعمال قانون و رفع نقص ۴۷۱ وسیله نقلیه در این هفته خبرداد.