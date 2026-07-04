جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با محوریت بررسی وضعیت تأمین آب و برق، مدیریت مصرف انرژی و رفع موانع تولید برگزار شد.

رفع موانع تولید در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

رفع موانع تولید در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، در این نشست، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان از اختصاص ۱۵ میلیون مترمکعب آب به دشت قزوین در فصل بهار با پیگیری مسئولان استان خبر داد و گفت: مدیریت و توزیع این میزان آب به تشکل‌ها و بخش خصوصی واگذار شد که نتایج مطلوبی به همراه داشت.

ستوده با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آبی، وضعیت سد‌های استان را نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق دانست و افزود: برنامه‌ریزی برای انتقال ۱۰ میلیون مترمکعب آب دیگر به دشت قزوین انجام شده و این میزان تا چند روز آینده تخصیص خواهد یافت.

در ادامه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با بیان اینکه مصرف برق استان در زمان اوج بار به ۹۰۰ مگاوات می‌رسد، گفت: از این میزان، ۴۵۰ مگاوات در بخش صنعت، ۱۵۰ مگاوات در بخش کشاورزی و مابقی در سایر بخش‌ها مصرف می‌شود.

اینانلو با اشاره به ناترازی انرژی در فصل تابستان افزود: برای عبور از پیک مصرف، صرفه‌جویی ۱۵۰ مگاواتی در بخش صنعت و ۱۰۰ مگاواتی در بخش کشاورزی ضروری است.

استاندار قزوین نیز با اشاره به شرایط ناترازی انرژی در کشور، بر لزوم اتخاذ راهکار‌های جدید برای حفظ تولید تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در روز‌های جمعه به دلیل تعطیلی دستگاه‌های اجرایی و برخی مراکز خدماتی، مشکل تأمین برق وجود ندارد، می‌توان با توافق میان کارفرمایان و کارگران، روز جمعه را به روز کاری واحد‌های صنعتی تبدیل و تعطیلی هفتگی را به روز دیگری منتقل کرد.

محمد نوذری افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن حفظ حقوق کارگران، روند تولید متوقف نشود و از تعدیل نیروی انسانی نیز جلوگیری شود.

وی همچنین بر واگذاری مدیریت مصرف برق به صاحبان صنایع تأکید کرد و گفت: با مشارکت صنعتگران می‌توان صرفه‌جویی مورد نیاز در بخش صنعت را محقق کرد.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعتی استان اظهار کرد: با گشایش‌هایی که در آینده ایجاد خواهد شد، افق روشنی پیش روی اقتصاد و صنعت کشور قرار دارد و همه تلاش مدیریت استان بر رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و حمایت از بخش صنعت متمرکز است.

نوذری همچنین با قدردانی از مشارکت صنعتگران استان در برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی، گفت: با توجه به قرار گرفتن قزوین در مسیر تردد زائران و در آستانه رویداد تشییع قائد امت، صنعتگران استان نقش مؤثری در احداث و پشتیبانی از موکب‌ها ایفا کرده‌اند که جای تقدیر دارد.



