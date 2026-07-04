مردم عشایر روستای لبد در شهرستان کوهرنگ با گرامیداشت سالروز تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از سفر به‌ یادماندنی ایشان در سال ۱۳۷۱ به این منطقه سخت‌گذر یاد کردند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مردم این منطقه گفتند: دستورات آن سفر، نقطه عطفی در توسعه زندگی عشایر بود.

به گفته اهالی، پس از بازدید میدانی و دیدار صمیمانه با مردم، دستور ایجاد زیرساخت‌هایی همچون شهرک مسکونی، آب لوله‌کشی، خانه بهداشت، مدرسه و سایر امکانات رفاهی صادر شد که زمینه بهبود کیفیت زندگی و کاهش محرومیت در منطقه را فراهم کرد.

مردم لبد با مرور خاطرات آن سفر، از ساده‌زیستی، توجه مستقیم به مشکلات عشایر و پیگیری مطالبات آنان به عنوان خاطره‌ای ماندگار یاد کردند و تأکید داشتند که آثار و برکات آن دستورات همچنان در زندگی مردم این منطقه مشهود است

منطقه سخت گذر لبد شهرستان کوهرنگ در فاصله ۲۲۸ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.