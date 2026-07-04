به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی سرخه گفت: در پی وقوع سه فقره سرقت به عنف گوشواره از کودکان در بافت قدیمی شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ مهدی شهاب الدین افزود: کارآگاهان بعد از مدت ۴۸ ساعت پی بردند، خانمی ۴۷ ساله با مراجعه به تعدادی از منازل، با وعده دادن غذای نذری به خانواده ها، کودکان آن‌ها را به مکانی خلوت می‌کشاند و گوشواره آنها را سرقت می‌کرد.

سرهنگ شهاب الدین از دستگیری متهم و کشف گوشواره‌های سرقتی خبر داد و گفت: سارق انگیزه خود از سرقت‌ها را تهیه پول برای تهیه دارو‌های خود عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرخه به تکمیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی اشاره کرد و اذعان داشت: پلیس با عاملان سرقت‌های خشن، قاطع، سریع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.