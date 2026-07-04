پویانمایی‌های «توماس و دوستان ـ داستان شجاعت»، «قلب خورشید»، «دنیای بند انگشتی ها»، «نیکو زنبوره و مسابقات عسلی» و «بر و بچه‌های رافادان ـ دهلیز‌های قدیمی»، از امروز تا ۱۷ تیر از شبکه کودک پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویانمایی «توماس و دوستان ـ داستان شجاعت» به کارگردانی «راب سیلوستری»، امروز پخش می شود.

در این پویانمایی خواهید دید: توماس یک قطار آبی است. او به همراه دوستانش جیمز، گوردون و پرسی در یک شهر زندگی می‌کنند. در این شهر گاهی اوقات اتفاقات عجیبی می‌افتد و قطار‌های داستان ما، برای کمک به دیگران خود را می‌رسانند. اما یک بار ...

«قلب خورشید» به کارگردانی «احمد علمدار»، یک شنبه ۱۴ تیر پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: پهلوان پیرمراد سیستان که پهلوان اول شهر بوده و دوال پهلوانی سی سال نزد او بوده، قصد می‌کند که یک جانشین از بین جوانان شهر برگزیند. در مسابقه‌ای که برپا می‌شود ۷ نفر انتخاب می‌گردند. پیرمراد می‌گوید که هر کس یاقوت درشتی که وسط دوال پهلوانی را به سیستان برگرداند پهلوان اول است و می‌گوید که یاقوت دست یکی از دوستانش مهریار است. ۷ جوان حرکت می‌کنند و بعد از طی طریق بسیار و درگیری‌های فراوانی که در مسیر حرکتشان است هر بار یکی از آنها به راه سرنوشت خویش می‌رود در نهایت اصلان و بهرام به قلعه‌ای که یاقوت آنجاست می‌رسند. بهرام ابتدا یاقوت را می‌بیند و اصلان را صدا می‌زند ولی اصلان می‌خواهد بهرام را با چاقو بزند و یاقوت را می‌برد که در چاه افتاده و غریبه‌ای قصد دارد که یاقوت را بدزدد که ...

«دنیای بند انگشتی ها» به کارگردانی «هیروماسا یونبایاشی»، دیگر پویانمایی است که دوشنبه ۱۵ تیر پخش خواهد شد.

در داستان این پویانمایی آمده: خانواده‌ای متشکل از مادر، پدر و یک دختر جوان به نام آریتی در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی می‌کنند تا آن که محل زندگیشان مورد تهدید واقع می‌شود. این خانواده بند انگشتی برای فراهم کردن مایحتاج خود با اجازه صاحب خانه اصلی به محل زندگی انسان‌های واقعی مجاور خود می‌روند. پسری به نام شو که نوه صاحب خانه است، آریتی را می‌بیند و تلاش می‌کند با گذاشتن غذا مقابل خانه بند انگشتی‌ها هم به آنها کمک کرده و هم ثابت کند که خطری از طرف او بند انگشتی‌ها را تهدید نمی‌کند. شو بیماری قلبی دارد، والدینش نیز از هم جدا شده‌اند و او برای جراحی قلب به خانه خاله آمده است. خاله برای او تعریف می‌کند که پدرش بند انگشتی‌ها را دیده و برای آنها یک خانه با تمام امکانات تهیه کرده و همیشه امید داشته تا روزی آنها در این خانه زندگی کنند. «شو» تصمیم می‌گیرد تا قسمت آشپزخانه عروسکی را برای خانه آریتی ببرد ولی پدر آریتی که می‌داند انسان‌ها از حضور آنها باخبر هستند تصمیم می‌گیرد ...

فیلم سینمایی «نیکو زنبوره و مسابقات عسلی» به کارگردانی «نوئل کلیری، سرجیو دلفینو و الکس استادرمن»، سه شنبه ۱۶ تیر پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهید دید: نیکو، علاقۀ زیادی به شرکت در مسابقات عسلی دارد؛ اما هیچ‌وقت کندوی آنها به مسابقات دعوت نمی‌شود تا این که مشاور ملکۀ بزرگ با پیشنهاد شرکت کندو در مسابقات به آنجا می‌آید. مشاور ملکه با پیشنهاد اهدای نصف عسل‌های کندو به آنها اجازه می‌دهد که در مسابقات شرکت کنند و این اتفاق باعث می‌شود تا آنها آذوقۀ لازم برای زمستان را نداشته باشند. نیکو وقتی این بی‌عدالتی را می‌بیند تصمیم می‌گیرد پیش ملکه برود و با او صحبت کند. او با رفتار صادقانه‌اش ملکه را که علاقۀ زیادی به تملق و چاپلوسی دارد عصبانی کرده و باعث می‌شود که ملکه برای تنبیه او، شرطی بگذارد. حالا نیکو باید در مسابقات عسلی شرکت کند و اگر شکست بخورد کل عسل تابستانی کندو از آنها گرفته می‌شود. نیکو برای نجات کندویش راهی پایتخت می‌شود تا با ملکه صحبت کند، اما ...

پویانمایی «بر و بچه‌های رافادان ـ دهلیز‌های قدیمی» به کارگردانی «اسماعیل فیدان»، چهارشنبه ۱۷ تیر پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: اهالی محله رافادان درگیر افرادی شده‌اند که می‌خواهند آنها را از خانه‌هایشان به بهانۀ ساختمان‌سازی بیرون کنند. حالا بچه‌های محله به دنبال راه‌حلی برای نجات محله هستند. بچه‌های محله به کتابخانه می‌روند تا با یافتن اسم قدیمی محله، نقشه آن را بیابند و ثابت کنند که محله‌شان نیاز به تعمیر و نوسازی ندارد. در این بین آنها متوجه می‌شوند که محله روی دهلیز‌های قدیمی است. دهلیز‌های شهر راه عبوری مخفی به موزۀ محله است و کسی از این واقعیت خبر ندارد. بچه‌ها با فهمیدن این موضوع نیت اصلی شرکت سازنده را می‌فهمند و تلاش می‌کنند مانع آنها شوند که ...

شبکه کودک این پویانمایی ها را ساعت ۱۴:۰۰ پخش می کند.