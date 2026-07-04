مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت استقبال مردم از پویش‌های نهالکاری در جنگ تحمیلی سوم را بیشتر و گسترده‌تر از سایر اوقات خواند و گفت: اشتیاق و انگیزه مردم برای مشارکت در آبادانی و سرسبزی کشور شبیه به معجزه ای بود که در دل بحران مشاهده شد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا احمدی با اشاره به راه اندازی چندین پویش درختکاری در طول جنگ تحمیلی سوم، استقبال چشمگیر مردم از این طرح‌ها را عامل تمدید و تکرار پویش‌ها خواند و اظهار داشت: علاقه و تمایل مردم به کاشت نهال در ایام جنگ چنان بود که بسیاری از هموطنان شخصا موضوع را پیگیری می‌کردند و با مراجعه به ادارات و مراکز وابسته به منابع طبیعی و یا در تجمعات شبانه تقاضای نهال داشتند.

مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با بیان اینکه در مواردی مردم خیر و نیکوکار با مراجعه به نهالستان‌ها و یا ادارات منابع طبیعی تقاضای خرید پرتعداد نهال برای ادای نذر و توزیع در تجمعات مردمی و مساجد را داشتند، افزود: افزایش انگیزه مردم برای کاشت نهال در شرایط جنگی و در حالی که متجاوزان امریکایی _ صهیونی به وحشیانه‌ترین شکل کشور را هدف قرار می‌داند، از همان هفته درختکاری که تنها چند روز با آغاز حمله دشمنان فاصله داشت، مشهود بود و هموطنانمان در این هفته بیشتر از سال‌های قبل در درختکاری مشارکت کردند.

احمدی با اشاره به آگاهی مردم از علاقه رهبر شهید انقلاب به درختکاری و تاکیدات و توصیه‌های ایشان در این باره تصریح کرد: هفته درختکاری یکی از نخستین مواقع و مناسبت‌هایی بود که مردم با ناباوری و به تلخی جای خالی امامشان را احساس کردند و با اندوه و حسرت دیدند که رهبر بی نظیری که هر سال اقدام به درختکاری کرده و پدرانه همه را به این کار توصیه می‌کرد، دیگر در بینشان نیست و شاید همین اندوه و همچنین مهر و محبت قلبی نسبت به رهبر بود که باعث شد، مردم بیشتر از سال‌های گذشته اقدام به درختکاری کنند.

مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اضافه کرد: دیدن خبر‌ها و گزارش‌های تلویزیون در روز درختکاری، بدون خبر و تصاویری از نهالکاری رهبر فرزانه انقلاب واقعا دردناک بود، اما یاد رهبر شهید و آموزه‌ها و توصیه‌های جدی ایشان درباره درختکاری و تلاش برای آبادانی و سرسبزی ایران موجب شد که هموطنانمان برای ابراز مهر و ارادت به امام شهید به طور جدی در پویش سرو ایران که در همان ایام آغاز شد، مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه در پویش سرو ایران بیش از ۱۵ میلیون اصله نهال در سراسر کشور غرص شد، افزود: انگیزه و اشتیاق مردم برای درختکاری در ایام جنگ چنان بود که علاوه بر تمدید پویش سرو ایران، پویش‌های متعدد دیگری مانند #نهال امید" و "به یاد رهبر شهیدم" راه اندازی شد و چندین حرکت خودجوش دیگر نیز برای کاشت نهال به یاد شهیدان جنگ رمضان در نقاط مختلف کشور به راه افتاد.

احمدی با اشاره به جدیت مردم در درختکاری و مراقبت از نهال‌های کاشته شده، تصریح کرد: در این ایام بیشتر از ۱۷ میلیون اصله نهال در سراسر کشور کاشته شد و رصد‌ها و پایش‌های مستمر میدانی نشان می‌دهد که ۷۸ درصد درخت‌های کاشته شده، پا گرفته و در سلامت مراحل رشد را طی می‌کنند.

مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با تاکید بر اینکه این طرح بر پایه مطالعات دقیق کارشناسی تهیه و تدوین شده، اظهار داشت: بیابانزدایی، افزایش پوشش گیاهی، جنگلکاری و درختکاری در سراسر ایران، یک ضرورت است و کاشت یک میلیارد درخت، نه تنها امری ممکن و شدنی است، بلکه پژوهش‌های ۲۰ ساله نشان می‌دهد که برای حفظ و احیاء جنگل‌ها لازم است که دو برابر این رقم درخت برای ایجاد جنگل در سطح بیش از ۴ میلیون هکتار از اراضی کشور، کاشته شود.