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در راستای صیانت از منابع آبی و جلوگیری از رفع تصرف زمینهای دولتی، دو حکم قضایی و آزادسازی زمینهای بستر و حریم رودخانههای شهرستان سیاهکل اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرپرست مدیریت منابع آب شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل از اجرای دو حکم قضایی و آزادسازی زمینهای بستر و حریم رودخانهها در مناطق «دیلمان» و روستای «توشی» این شهرستان خبر داد.
افشین جارچی افزود: در منطقه دیلمان، شخصی حقیقی با نصب دروازه و کاشت درخت در بستر رودخانه، اقدام به تصرف بستر رودخانه کرده بود که پس از قطعیت رأی دادگاه و با هماهنگی پاسگاه انتظامی دیلمان، بستر رودخانه رفع تصرف و همه آثار تصرف تخریب شد.
وی افزود: در روستای توشی هم متصرّف با دیوارکشی در بستر و حریم رودخانه، تصرف غیرقانونی انجام داده بود که پس از قطعیت حکم، با هماهنگی کلانتری مرکزی سیاهکل و استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی، دیوارها تخریب و زمینها آزاد شد.
سرپرست مدیریت منابع آب شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل، مجموع مساحت زمینهای رفع تصرف شده در این دو عملیات را حدود ۳ هزار و ۲۰۰ متر مربع اعلام کرد و گفت: کارشناسان میگویند این مقدار زمین در همین مناطق به قیمت ۱۸ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.