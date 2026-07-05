به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل از اجرای دو حکم قضایی و آزادسازی زمین‌های بستر و حریم رودخانه‌ها در مناطق «دیلمان» و روستای «توشی» این شهرستان خبر داد.

افشین جارچی افزود: در منطقه دیلمان، شخصی حقیقی با نصب دروازه و کاشت درخت در بستر رودخانه، اقدام به تصرف بستر رودخانه کرده بود که پس از قطعیت رأی دادگاه و با هماهنگی پاسگاه انتظامی دیلمان، بستر رودخانه رفع تصرف و همه آثار تصرف تخریب شد.

وی افزود: در روستای توشی هم متصرّف با دیوارکشی در بستر و حریم رودخانه، تصرف غیرقانونی انجام داده بود که پس از قطعیت حکم، با هماهنگی کلانتری مرکزی سیاهکل و استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی، دیوار‌ها تخریب و زمین‌ها آزاد شد.

سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل، مجموع مساحت زمین‌های رفع تصرف شده در این دو عملیات را حدود ۳ هزار و ۲۰۰ متر مربع اعلام کرد و گفت: کارشناسان می‌گویند این مقدار زمین در همین مناطق به قیمت ۱۸ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.