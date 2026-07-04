جلوگیری از خروج ۳۲ میلیارد تومان وجه رایج کشور از دوغارون تایباد
یک محموله ارز قاچاق شامل ۳۲ میلیارد تومان وجه رایج کشور در مرز زمینی دوغارون کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون گفت: ماموران حراست گمرک دوغارون در حین بازرسی از کالاهای صادراتی موفق به کشف ۳۲ میلیارد تومان وجه رایج کشور از یک دستگاه کامیون شدند.
سیدحسن رحیمی زاده افزود: این محموله بزرگ از پول نقد با هوشیاری نیروهای حراست و دقت عمل کارشناسان واحد دستگاه های آشکارساز گمرک مرزی دوغارون شناسایی و از خروج قاچاقی آن به سمت افغانستان جلوگیری شد.
وی ادامه داد: قاچاقچیان این حجم از ارز را به صورت ماهرانه در میان کالاهای صادراتی جاسازی کرده بودند، اما با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به مقصد نرسید.
مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون بیان کرد: کامیون حاوی این محموله ارز قاچاق توقیف و راننده آن پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.
رحیمی زاده خاطرنشان کرد: اداره کل گمرک شهید ناصری دوغارون با بهره گیری از نیروهای حراستی، تجهیزات پیشرفته آشکارساز کامیونی و خودرویی و همچنین همکاری بین بخشی با دیگر دستگاه های مستقر در این معبر مرزی با هر گونه قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر برخورد خواهد کرد.
مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد واقع شده است.