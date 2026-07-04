به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون گفت: ماموران حراست گمرک دوغارون در حین بازرسی از کالاهای صادراتی موفق به کشف ۳۲ میلیارد تومان وجه رایج کشور از یک دستگاه کامیون شدند.

سیدحسن رحیمی‌ زاده افزود: این محموله بزرگ از پول نقد با هوشیاری نیروهای حراست و دقت عمل کارشناسان واحد دستگاه‌ های آشکارساز گمرک مرزی دوغارون شناسایی و از خروج قاچاقی آن به سمت افغانستان جلوگیری شد.

وی ادامه داد: قاچاقچیان این حجم از ارز را به صورت ماهرانه در میان کالاهای صادراتی جاسازی کرده بودند، اما با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به مقصد نرسید.

مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون بیان کرد: کامیون حاوی این محموله ارز قاچاق توقیف و راننده آن پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.

رحیمی‌ زاده خاطرنشان کرد: اداره کل گمرک شهید ناصری دوغارون با بهره‌ گیری از نیروهای حراستی، تجهیزات پیشرفته آشکارساز کامیونی و خودرویی و همچنین همکاری بین‌ بخشی با دیگر دستگاه‌ های مستقر در این معبر مرزی با هر گونه قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر برخورد خواهد کرد.

مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد واقع شده است.