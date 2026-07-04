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اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در شهرهای شمالی استان در روز یکشنبه، ۱۴ تیرماه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهدی کریمی، افزود: فعالیت امواج بارشی که از بعدازظهر شنبه آغاز شده، تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد داشت. بر همین اساس، برای نواحی شمالی استان، بارشهای رگباری همراه با رعد و برق پیشبینی میشود که احتمال سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها و وارد آمدن خسارت به باغات بر اثر بارش تگرگ وجود دارد.
وضعیت بارشها و دما در روزهای آینده
به گفته او، شدت بارشها در روز یکشنبه به اوج خود میرسد و در روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، از شدت آن کاسته خواهد شد. با خروج این سامانه از روز سهشنبه، ۱۶ تیر، جوی نسبتاً پایدار بر بیشتر نقاط استان حاکم میشود.
کریمی درباره تغییرات دمایی نیز افزود: روند کاهش دما که از روزهای گذشته آغاز شده، تا پایان امروز و فردا (یکشنبه) ادامه خواهد داشت، اما از روز دوشنبه تا پایان هفته، شاهد افزایش تدریجی دما در سطح استان خواهیم بود.
ثبت دما در استان
گفتنی است در شبانهروز گذشته، شهرستان پلدشت با دمای ۳۷.۷ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه و ایستگاه تختسلیمان تکاب با دمای ۹.۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه آذربایجانغربی بودند. دمای مرکز استان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۵ تا ۳۲.۸ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.