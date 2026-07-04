معاون ولادیمیر پوتین در شورای امنیت ملی روسیه گفت: سفر هیئت روسی به تهران ، به دستور مستقیم پوتین بوده است.

سفر هیئت روسی به تهران، به دستور مستقیم پوتین

سفر هیئت روسی به تهران، به دستور مستقیم پوتین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از مسکو، دیمیتری مدودف معاون ولادیمیر پوتین در شورای امنیت ملی روسیه گفت : سفر هیئت روسی به ایران برای شرکت در مراسم تشییع و وداع با حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ، به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین انجام شده است.

دیمیتری مدودف افزود: در حاشیه این مراسم پیام تسلیت ولادیمیر پوتین را به رئیس‌جمهور ایران به مناسبت شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای تقدیم کردم.

مدودف در پاسخ به سوالی درباره تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل افزود: این اقدام یک واقعیت تأسف‌بار است که در واقع بیانگر فروپاشی نظام حقوق بین‌الملل است.

دیمیتری مدودف گفت: اقدامات تهاجمی ایالات متحده کاملاً بدون هیچ‌گونه تحریک قبلی انجام شده و هیچ دلیل جدی برای حمله آمریکا وجود نداشته است.

معاون ولادیمیر پوتین در شورای امنیت ملی روسیه افزود: ایران نه تنها هیچ تهدیدی علیه ایالات متحده آمریکا ایجاد نکرده بود ، بلکه در حال مذاکره با هیئت آمریکایی بود.

وی تصریح کرد: دو طرف در مسیر دستیابی به نوعی توافق قرار داشتند. اما درست در همان زمان، دستور حمله به ایران صادر شد.

مدودف با تاکید بر فروپاشی نظام حقوق بین‌الملل در نتیجه این اقدام غیرقانونی گفت: در نتیجه این حملات، ارکان رهبری ایران، از جمله رهبر عالی، جان باختند و شمار زیادی از غیرنظامیان، از جمله دانش‌آموزان مدارس نیز کشته شدند.

وی افزود: بی‌تردید، چنین تصمیم‌هایی موجب سرافرازی کسانی که آن‌ها را اتخاذ کردند، نخواهد بود.

مدودف با بیان اینکه بهانه این حمله، برنامه هسته‌ای ایران عنوان شده بود، افزود: صادقانه بگویم، تاکنون هیچ‌کس هیچ مدرکی از انحراف ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای ارائه نکرده و همه چیز به بحث‌های کلی درباره نحوه برخورد با مواد هسته‌ای ایران محدود مانده است.

وی گفت: در این زمینه، فدراسیون روسیه نیز پیشنهادهایی ارائه کرده بود و رئیس‌جمهور روسیه نیز راهکارهایی پیشنهاد کرده بود که می‌توانست این مسئله را از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کند.

وی درباره سفر هیئت روسی به ایران هم گفت: به طور کلی، فضای حاکم بر تهران تأثیر بسیار مثبتی بر من گذاشت، زبرا که پایتخت ایران با وجود بمباران‌های ایالات متحده و محله‌هایی که در تهران ویران شده‌اند، اما همچنان به زندگی و توسعه خود ادامه می‌دهد.